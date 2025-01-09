بمشاركة محمد شريف، الرياض يتعادل مع الخليج 2/2 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، حسم التعادل الايجابي بنتيجة 2-2 مباراة فريقي الرياض وضيفه الخليج، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الرياض، في إطار منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة الرياض والخليج وترتيب الفريقين

تقدم لفريق الخليج عن طريق اللاعب كوستاس فورتونيس مع الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف، وعادل الرياض النتيجة في الشوط الثاني مع الدقيقة 68 من عمر اللقاء بواسطة لاعبه توزي.

وعاد فريق الخليج من جديد للتقدم في الدقيقة 80 هجمة واعدة سجل من خلالها فابيو مارتينيز، قبل أن يدرك الرياض التعادل عن طريق باربيت.

ورفع التعادل رصيد الخليج إلى النقطة 20 محتلًا المركز الثامن في ترتيب دوري روشن السعودي، كما ارتفع رصيد الرياض إلى النقطة 22 واحتل المرتبة السابعة في جدول المسابقة.

مشاركة محمد شريف بديلا في مباراة الرياضد ضد الخليج

وشارك المهاجم المصري محمد شريف مع فريقه الخليج أمام الرياض بعدما حل بديلا في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 59، بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء.

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