الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر يفوز على الأخدود 3-1 في الدوري السعودي

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

فاز فريق النصر أمام الأخدود بثلاثة  مقابل هدف بالشوط في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ14 في الدوري السعودي.

وألغى الحكم هدف لفريق النصر أحرزه ساديو ماني بالدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وأحرز الأخدود هدفا بالدقيقة 6 عن طريق سافيو جودوين.

وتعادل ساديو ماني للنصر في الدقيقة 29.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 42.

 

واختتم ساديو ماني اهداف النصر بهدف في الدقيقة 88


تشكيل النصر ضد الأخدود 


وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

في خط الوسط: أوتافيو، جابرييل، علي الحسن.

في خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

 

تشكيل الأخدود أمام النصر 

وبهذا الفوز يحتل النصر المركز الثالث برصيد 28 في  ترتيب الدوري السعودي بينما يحتل الاخدود المركز 12 برصيد 14

وواجه نادي النصر، نظيره الأخدود في دوري روشن السعودي للمحترفين، مرتين، نجح في الفوز بالمواجهتين، مسجلا خمس أهداف، وتلقت شباكه هدفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي دوري روشن السعودي رأس دوري روشن السعودي للمحترفين

مواد متعلقة

الدوري السعودي، مشادة بين كريستيانو رونالدو ومدافع الأخدود (فيديو)

كريستيانو رونالدو يحقق أرقاما قياسية بعد هدفه أمام الأخدود

الدوري السعودي، النصر يحول تأخره أمام الأخدود للتقدم 2-1 في الشوط الأول (فيديو)

كريستيانو رونالدو في الهجوم، تشكيل مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

كأس مصر، اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ 16

أبو ريدة يزور نادي مسار للتهنئة بالفوز ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات (صور)

حقيقة شراء إيلون ماسك لنادي ليفربول ومصير صادم لمحمد صلاح (فيديو جراف)

أزمات تواجه الأهلي أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا.. الإصابات تضرب الفريق.. اشتعال الصراع على صدارة المجموعة.. وتصريحات صادمة لكولر قبل اللقاء
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل المسلسل الصهيوني الغامض عن مصر في ليلة اقتحام السفارة الإسرائيلية

إخلاء 25 منزلا بمحيط حريق الزرايب وفرق الإطفاء تحاول إخماد النيران

محافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منطقة الزرايب إلى 10 عقارات

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

عمر مرموش يبلغ إدارة فرانكفورت بموقفه النهائي من الانتقال إلى مانشستر سيتي

تفاصيل التحفظ على مجدي عبد الغني بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي

لليوم الثالث على التوالي، ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

حريق مخزن أخشاب بدار إيواء في الإسكندرية

منوعات

المزيد

انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في سجن بإيران

محكمة نيويورك ترفض تعطيل حكم ضد ترامب في قضية الممثلة الإباحية

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس

أسعار القصدير في الأسواق اليوم الخميس

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس؟

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل توجد صلاة بدون وضوء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

خالد الجندي: هذه هي العلامة الأولى على حب الله لعبده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية