تعطل مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

تسببت خلافات مالية في تعطيل مفاوضات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم عمر مرموش نجم منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

في هذا الصدد، كشف مراسل شبكة "سكاي" الألمانية أن إدارة فرانكفورت أبلغت النادي الإنجليزي بسعر عمر مرموش.

فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

وأضاف أن النادي الألماني اشترط الحصول على 80 مليون يورو مقابل الاستغناء عن لاعبه المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولفت إلى أن إدارة مانشستر سيتي تخطط لإتمام الصفقة بمقابل مادي يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

أرقام عمر مرموش هذا الموسم

ويتألق عمر مرموش بشكل لافت هذا الموسم حيث سجل 18 هدفا مع 12 تمريرة حاسمة في 24 مباراة بجميع المسابقات.

وسجل مرموش 13 هدفا في الدوري الألماني ليحل ثانيا في قائمة هدافي البوندسليجا خلف النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

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