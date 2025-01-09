يحيى عطية الله لاعب الأهلي يجري عملية جراحية ناجحة في الوجه

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يحيى عطية الله، لاعب الفريق، أجرى جراحة ناجحة اليوم؛ لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، وسيتم متابعة حالة اللاعب لحين خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل، على أن يتم تحديد فترة غيابه لاحقًا.

وكان عطية الله قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة، ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وتم نقل عطية الله من الملعب إلى المستشفى، وأجرى الفحوصات الكاملة التي أكدت وجود كسر مضاعف في عظام الوجه، وتم إجراء جراحة له اليوم.

بعثة الأهلي تصل إلي كوت ديفوار

وعلى الجانب آخر، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛ ‏استعدادًا مواجهة استاد أبيدجان في خامس جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد غادرت مطار القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

موعد مباراة الأهلي في أبيدجان

وفي سياق آخر، من المقرر أن يؤدي الأهلي الفريق مرانه الرئيسي في أبيدجان غدا الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفسه موعد مباراة الفريق مع منافسه الإيفواري بعد غد السبت.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار

وضمت قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي واستاد أبيدجان يوم السبت المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل شاشة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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