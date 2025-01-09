أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع التضخم الأساسي إلى 23.2% الشهر الماضي.. ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال ديسمبر 2024.. البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024 إلى 23.4%

أكد التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (239.7) نقطة لشهر ديسمبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًّا قدره (23.4%) لإجمالي الجمهورية مقابل (25.0%) لشهر نوفمبر 2024.

ارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكهة والملابس

وشهدت أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس ارتفاعًا بنسبة (11.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%).

وزير الاستثمار يصدر قرارا بندب عصام النجار رئيسا لهيئة المعارض والمؤتمرات

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا بندب الوزير المفوض التجاري عصام أحمد النجار رئيسا للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لمدة عام، إلى جانب عمله الأصلي بجهاز التمثيل التجاري.

المسيرة العملية للوزير مفوض عصام النجار

يذكر أن «النجار» قد سبق له العمل مستشارا لوزراء المالية والتجارة والصناعة، كما عمل دبلوماسيا تجاريا في مكاتب التمثيل التجاري في كل من المغرب وجنوب أفريقيا وانتهاء برئاسة المكتب التجاري بالسفارة المصرية في بولندا خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٤.

خبير مصرفي يكشف موعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة

أسعار الفائدة، كشف الخبير المصرفي، محمد لطفي، توقعاته لقرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة مع تراجع معدل التضخم.

توقعات أسعار الفائدة

وقال "لطفي" خلال تصريحات عبر قناة "العربية بيزنس": إنه من المتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خوفًا من خروج السيولة النقدية من البنوك.

اجتماع البنك المركزي في أبريل المقبل

وأكد: البنك المركزي من المتوقع أن ينتظر حتى اجتماع أبريل المقبل للبدء في عمليات تخفيض أسعار الفائدة.

التخطيط تنظم ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل حول كيفية كتابة مقترحات المشروعات للتقدم ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg Europe NEXT MED للأعوام 2021-2027، مع التركيز على الضوابط الخاصة بالتقدم في البرنامج، وذلك من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية المشاركة في إعداد ملفات المشروعات، مما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

تعظيم استفادة الجهات المصرية

وتأتي الورشة في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة لتعظيم استفادة الجهات المصرية من المنح المقدمة من البرنامج، وتجدر الإشارة بان الوزارة هي المنسق الوطني للبرنامج حيث قامت بالتوقيع على الاتفاق التمويلي خلال المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو ٢٠٢٤.

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 23.2% في ديسمبر 2024

قال البنك المركزي المصري، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.



وأضاف المركزي، أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.

التضخم في البنك المركزي

وأوضح، أنه معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.2% في ديسمبر 2024 مقابل 23.7% في نوفمبر 2024.

انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

انطلقت أعمال الجولة الأولى من المفاوضات المصرية الإماراتية بالقاهرة على مدى يومي 8 و9 يناير 2025، للتفاوض حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها بين البلدين برئاسة الوزير المفوض يحيى الوثيق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عن الجانب المصري، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشئون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية عن الوفد الإماراتي.

ويأتى هذا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس التمثيل التجارى على أهمية التباحث فى كافة الموضوعات الفنية بشكل مباشر، مشيرًا إلى عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المصرية المعنية خلال الفترة الماضية لدراسة نص الاتفاق المقترح وتقريب وجهات النظر والتركيز على نقاط التوافق.

وشهدت أولى الجولات من المفاوضات عقد عدد من اللجان الفنية فى مجالات التجارة فى السلع والتجارة فى الخدمات وقواعد المنشأ وموضوعات الصحة والصحة النباتية، والاستثمار، واللجنة القانونية والصياغة. حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول مسودة الاتفاق المقدمة من كل طرف.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه في جلسة ختام الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.180 تريليون جنيه.

المؤشر “إيجى إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 29444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 36476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 12952 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 8303 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11376 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة.

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يستهدف دعم وتشجيع صغار رواد الأعمال

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدولة بنشر ثقافة العمل الحر بين مختلف فئات المواطنين، والعمل على إكسابهم المهارات اللازمة لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لها جدوى اقتصادية توفر لهم وللعاملين معهم فرص عمل لائقة ومستقرة ومربحة.

جاء ذلك خلال لقاء باسل رحمي مع فريق من صغار رواد الأعمال من مؤسسي مشروع حاوي لصناعة الملابس الجاهزة، والذي ذاع صيته مؤخرًا بعد فوزه بتمويل من أحد برامج التمويل للشركات الناشئة في مصر، رغم أنهم في سن الثانية عشر.

وقال رحمي: إن اللقاء مع “فريق حاوي” هو رسالة تشجيع من الدولة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات تؤكد على اهتمامها بنشر ثقافة العمل الحر بين صغار رواد الأعمال ودعمها لمثل هؤلاء الأطفال المصريين الذين اختاروا طريق ريادة الأعمال كوسيلة لإظهار تفوقهم وذكاءهم، مؤكدًا على إتاحة مختلف أنواع الدعم لتطوير مشروعاتهم و تدريبهم على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإدارتها، بحيث تكون هذه التدريبات هي الأساس لتأهيل جيل جديد من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، ومؤكدا أيضا على استعداد الجهاز على إتاحة الخدمات التمويلية لصغار رواد الأعمال عند بلوغهم السن القانوني.

ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال ديسمبر 2024

التضخم فى ديسمبر، شهد عدد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر ديسمبر 2024، مقارنة بـ ديسمبر 2023، وذلك طبقًا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (19.2%).

وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (24.3%).

2- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.8%).

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.6%).

4- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (23.6%).

5- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.9%).

6- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (37.2%).

7- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.4%).

8- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (7.1%).

9- ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية بنسبة (45.8%).

10- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (24.0%).

11- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (41.1%).

12- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (29.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.1%).

هيئة الاستثمار: 1.6 مليار دولار لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زينج يوي، نائب رئيس شركة (آسيا- بوتاس) الصينية، لبحث إقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مصر، بحضور اللواء أشرف عطية، مستشار الشركة في مصر، وياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.

ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار

وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار في المرحلة الأولى لاستكشاف واستخراج 2 مليون طن من الفوسفات سنويًا وتحويلها إلى أسمدة فوسفاتية وتصدير 100% من الإنتاج إلى الأسواق المجاورة، على أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية لكل مراحل المشروع من 7 إلى 10 مليارات دولار، وأن تبلغ الطاقة الإنتاجية النهائية للمشروع 10 ملايين طن من الفوسفات.

إقامة المُجمع الصناعي واستخراج الفوسفات

وتخطط الشركة لإقامة المُجمع الصناعي واستخراج الفوسفات في المنطقة الممتدة من غرب مدينة إسنا بمحافظة الأقصر شمالًا حتى مدينة السباعية بمحافظة أسوان جنوبًا، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام ونصف من بدء الإنشاءات ويتم التصدير عبر ميناء سفاجا.

وأكد حسام هيبة أحقية الشركة بالحصول على العديد من الحوافز الاستثمارية، حيث تتفق استراتيجتها الاستثمارية مع خطط التنمية المستدامة لمصر، حيث ستقوم الشركة بتوطين تكنولوجيا مُتقدمة في مجال الاستخراج والتصنيع، وتخطط لتوفير ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة في المرحلة الأولى للمشروع، وسيتم توجيه كامل الإنتاج للتصدير وزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، كما أن الشركة تضع المسؤولية المُجتمعية ضمن أولوياتها، حيث قامت في استثماراتها العالمية السابقة بضخ استثمارات كبيرة في البيئة المحيطة بالمشروع في قطاعات التعليم والبنية التحتية والإنتاج الزراعي.

اهتمام العديد من المؤسسات الصينية بعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري

وأكد زينج يوي، نائب رئيس شركة (آسيا- بوتاس) تزايد اهتمام العديد من المؤسسات الصينية بعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري، وضخ استثمارات مرتفعة القيمة المُضافة في بيئة استثمارية جاذبة مثل السوق المصري، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط للشراكة مع مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء المخطط تشغيلها في مصر خلال السنوات المُقبلة لتوفير إمدادات الطاقة للمجمع الصناعي الخاص بالشركة مما يحقق استراتيجية الشركة لإنتاج أسمدة صديقة للبيئة.

المشاط: الشراكات بين مصر واليونان وقبرص نموذج للتعاون الثلاثي البناء لتعزيز التنمية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.

شارك في الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، ويانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.

التضخم الاستهلاكي في الصين يقترب من الصفر رغم جهود التحفيز

تراجع التضخم الاستهلاكي في الصين بشكل أكبر ليصل إلى الصفر، حيث تباطأ للشهر الرابع على التوالي، مما يمثل نكسة لجهود الحكومة لدفع الطلب من خلال ضخ الحوافز في الاقتصاد.

مؤشر أسعار المستهلكين في الصين

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، مقارنة بزيادة بنسبة 0.2% في الشهر السابق.

امتد الانكماش في أسعار المنتجين إلى الشهر السابع والعشرين على التوالي، على الرغم من أن مؤشر أسعار المنتجين سجل انخفاضا أبطأ بنسبة 2.3% مقارنة بشهر نوفمبر.

الضغوط الانكماشية في الصين

يشكل استمرار الضغوط الانكماشية في الصين تناقضًا صارخًا مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مخاطر تضخم مرتفعة، وارتفعت معدلات النمو في الأسعار بمنطقة اليورو الشهر الماضي.

وتخشى بكين أن يؤدي استمرار دورة انخفاض الأسعار إلى كبح إنفاق الأسر لفترة أطول، وإلحاق الضرر بإيرادات الشركات بشكل كبير بحيث يعيق الاستثمار ويؤدي إلى مزيد من تخفيضات الرواتب وتسريح العمال.

الاتحاد العربي للمعارض: مصر وجهة جاذبة للاستثمار وسياحة المعارض

أكد المستشار محمود الجراح، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، على الريادة المصرية المتميزة في صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي.

مصر تمتلك بنية تحتية متطورة

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وقاعات مؤتمرات ومعارض عالمية المستوى، بالإضافة إلى خبرات واسعة في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، مما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات ولسياحة المعارض.

وشدد "الجراح" في تصريحات له اليوم الخميس، على أهمية التكامل العربي في صناعة المعارض والمؤتمرات، مؤكدًا أن هذا التكامل هو السبيل لتحقيق نهضة تجارية واقتصادية عربية شاملة خلال السنوات القادمة.

وقال: إن "توحيد الجهود العربية سيساعدنا على مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق الدولية، وجعل سياحة المعارض في المنطقة العربية أحد أهم روافد الدخل القومي للبلدان العربية، وهذا ما سيعمل عليه الاتحاد خلال الفترة القادمة من خلال خطة طموحة بالتعاون مع الهيئات والجهات العاملة على ملف المعارض في الدول العربية.

وكشف الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، عن خطط طموحة للاتحاد العربي تستهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال، وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى المنطقة.

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