الثلاثاء 07 يناير 2025
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اقتصاد

محمد الإتربي: شهادات الادخار ذات الـ27% مستمرة دون تغيير

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: نشهد انخفاضًا في معدل التضخم، وبالتالي لو استمر هذا الانخفاض من المتوقع خفضأسعار الفائدة بالبنوك الفترة المقبلة.


تخفيض التضخم وتراجع أسعار الفائدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: البنك المركزي قادر على كبح جماح التضخم ونسير في الاتجاه الصحيح نحو تراجع التضخم واستمراره في الانخفاض، وبالتالي ستنخفض أسعار الفائدة وهذا من أجل مصلحة المستثمرين المقترضين من البنوك.

 

مصير شهادة الـ27%

وأكد: أنه حتى الاأن الشهادات الادخارية الـ27% والـ23% مستمرة كما هي دون تغيير بالبنك الأهلي ولا نية لزيادة الفائدة.

 

تحويلات المصريين بالخارج

ولفتت: تحويلات المصريين بالخارج عادت بالكامل بمعدلاتها الطبيعية للبنوك أو القطاع المصرفي ، وذلك بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024
 

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وضع البنوك الفترة الحالية

وأكد:"القطاع المصرفي في وضع اقتصادي مميز وأرباح البنوك جيدة، في ظل الإدارات المحترفة، والبنوك في موقف قوي، ولا تزال هناك طلبات من بنوك خارجية للاستحواذ على بنوك مصرية".

 

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