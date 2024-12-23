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اقتصاد

صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 17% إلى 2.2 مليار دولار خلال 10 أشهر

المهندس فاضل مرزوق
المهندس فاضل مرزوق

كشف المهندس  فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن نمو صادرات الملابس لتسجل 2.27 مليارات دولار مقابل 1.94 مليارات دولار بنسبة ارتفاع 17 % خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وأشار إلى أن هذه الزيادات أحد أسبابها هو زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس الجاهزة من عدة دول وعلى رأسها استثمارات من الصين وفيتنام وتركيا والهند، بجانب الاستثمارات المحلية من الصناع المصريين والتوسعات الاستثمارية في المصانع القائمة.

 

 

 مستقبل صناعة وصادرات الملابس الجاهزة في مصر مشرق 

 

وأوضح أن مستقبل صناعة وصادرات الملابس الجاهزة في مصر مشرق خلال السنوات العشر المقبلة، نتيجة ضخ استثمارات مستمرة والتوسع في الدخول إلى أسواق تصديرية جديدة، واستمرار تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع.

 

 صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية


وأعلن، أن صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأميريكية سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 14% لتسجل 971 مليون دولار مقابل 848 مليون دولار، ليظل السوق الأميركي الأكثر استقبالًا للمنتجات المصرية من الملابس الجاهزة.

وتطرق "مرزوق" إلى الارتفاع الكبير في صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال أول 10 أشهر من 2024 بنسبة 31% لتسجل 531 مليون دولار مقابل 407 ملايين دولار، ليأتي الاتحاد الأوروبي كثاني أهم سوق يستقبل الإنتاج المصري من الملابس الجاهزة.

وكشف، أن صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية صعدت بنسبة 11 % لتسجل 409 ملايين دولار مقابل 368 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 11% خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2024.

مستهدفات صادرات الملابس الجاهزة لعام 2025

 

وبشأن مستهدفات صادرات الملابس الجاهزة لعام 2025، ذكر، أن المجلس يستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 20 % إلى مستويات 3.3 مليار دولار بنهاية 2025، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لزيادة الصادرات.

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