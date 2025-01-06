وزير الاستثمار: تعزيز دور المعارض لدعم المصدرين في الأسواق الأفريقية والعالمية

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لدعم المصدرين في النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية

واشار إلى أهمية دعم التوسع في تسويق المنتجات المصرية عالميًا. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور قيادات المركز، لمناقشة سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات واستعراض خطط زيادة الصادرات المصرية.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصري، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يساهم في تعميق الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري.

هيئة تنمية الصادرات

ويذكر ان هيئة تنمية الصادرات قامت بعدة انشطة خلال عام 2024



- الترويج الإلكتروني لعدد (276) منتجا مصريا وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة في عدة صناعات تصديرية مختلفة.



- توزيع عدد (2261) فرصة تجارية مباشرة على الشركات المصرية المسجلة بالبوابة الإلكترونية للهيئة مصنفة وفقا للقطاعات التصديرية المختلفة.



- طرح عدد (320) مناقصة دولية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.



- تنظيم ورشتي عمل بين هيئة تنمية الصادرات والغرفة التجارية بمحافظة دمياط في إطار سعي هيئة لتنمية الصادرات لنشر الوعي التصديرى للمصدرين، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية في مجالات أساسيات التصدير لدول العالم، والسوق الأفريقي.



- توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية (الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات) وحكومة دولة الكويت (الهيئة العامة الصناعية) في مجال تنمية الصادرات الصناعية.



- الترويج لفعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد بشنغهاي بدولة الصين، والذى عقد خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2024 من خلال موقع بوابة الصادرات المصرية.



- إعداد (7) دراسات في عدة قطاعات تصديرية مختلفة بهدف مساعدة مجتمع رجال الاعمال من المصدرين واضافتهم على موقع بوابة الصادرات المصرية بهيئة تنمية الصادرات expoegypt.gov.eg



- إعداد (9) ملفات تعريفية مختلفة country profile لدول إيطاليا والعراق والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وليبيا وروندا والجزائر وتنزانيا والبحرين وتم إضافتها على موقع بوابة الصادرات المصرية بهيئة تنمية الصادرات expoegypt.gov.eg بهدف مساعدة مجتمع رجال الأعمال من المصدرين وبما يسهم في دخول الشركات لأسواق تصديرية جديدة بهدف العمل على زيادة الصادرات المصرية.



- الرد على عدد (61) من الاستفسارات الواردة عن طريق البريد الالكتروني وموقع الهيئة.



- تقديم الدعم الفني لعدد (6) من الشركات المصرية في مجال الصناعات الغذائية والأثاث.



- مقابلة (72) شركة لشرح خدمات الهيئة والأسواق المستهدفة.



- الإعلان والترويج للفعاليات والبعثات الترويجية من خلال موقع بوابة الصادرات المصرية بهدف إشراك الشركات المصرية بتلك الفعاليات الخارجية، بما يسهم في إتمام التعاقدات التصديرية وتنشيط وتنمية الصادرات المصرية.

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