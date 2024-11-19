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للمرة الخامسة، مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يجدد ترخيص زراعة الكبد

مستشفى الراجحي بجامعة
مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، فيتو

 أعلن مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط عن قرار اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بتجديد الترخيص الممنوح للمستشفى لمواصلة برنامجها الرائد في زراعة الكبد، وذلك لمدة ثلاث سنوات طبقا لشروط اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

 

ريادة مستشفيات جامعة أسيوط في برنامج زراعة الكبد

 يأتي ذلك تأكيدا على الدور الريادي لمستشفيات جامعة أسيوط في برنامج زراعة الكبد وما تم تحقيقه من نجاحات، بدعم ورعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. 

 

إجراء١١٠ حالات زرع كبد بنسب نجاح تخطت ٨٥% بمستشفى الراجحي بأسيوط 

 ويُعد ذلك الترخيص الخامس لمستشفى الراجحي في ظل نجاحها الرائد والمتميز في مجال زراعة الكبد، والذي نتج عنه إجراء ١١٠ حالات زرع كبد بنسب نجاح تخطت ٨٥% مثل نظيراتها العالمية، والتي تجرى تحت إشراف الدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي، والدكتور بشير أبو السعود نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة ورئيس فريق زراعة الكبد بالمستشفى، وبأيدي فريق طبي من أبناء المستشفى، وهو ما يعكس ما يتميز به مستشفى الراجحي من إمكانيات طبية متقدمة.

وفي هذا الإطار قدمت إدارة مستشفى الراجحي بالشكر لإدارة المستشفيات الجامعية، لدعمها المتواصل لبرنامج زراعة الكبد بالمستشفى.

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 جدير بالذكر أن برنامج زراعة الكبد بمستشفى الراجحي بدأ منذ ٢٠١٤م، حيث تقوم المستشفى بتقديم خدمة زراعة الكبد لمرضى الفشل الكبدي وأورام الكبد، بنسب نجاح تماثل النسب العالمية، كما تقدم المستشفى هذه الخدمة لمرضى الوافدين من مختلف الدول العربية.

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