لمنع فقدان البصر، فحوصات وأشعة مهمة لمرضى السكر

يتعرض مرضي السكر إلى مضاعفات متعددة تؤثر على كل أعضاء الجسم منها العين ويمكن أن تصل بالمريض إلى فقدان البصر.

تشجيع مرضي السكر علي إجراء فحوصات العين والانتظام فيها

وأكدت الدكتورة سالي يوسف استشاري رمد بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء ضرورة تشجيع مرضي السكر علي إجراء فحوصات العين والانتظام فيها مؤكدة انه أنه ليس شرطا وجود شكوي للمريض بل يجب المتابعة سواء كل ٦ شهور أو سنة.

وتابعت حديثها بأنه يجب علي مريض السكر من النوع الأول الذي يصيب الأطفال أن يتم فحص العين للطفل بانتظام وإجراء فحص قاع عين وبحث إذا كان الطفل يحتاج ارتداء نظارة طبية أم لا.

وأضافت أن مريض السكر يتعرض الي تغيرات في الشبكية بعد سنوات

مريض السكر من النوع الثاني يجب عند اكتشاف الإصابة بمرض السكر فحص قاع العين





وأكدت أن مريض السكر من النوع الثاني يجب عند اكتشاف الإصابة بمرض السكر فحص قاع العين وفحص لشبكية وقياس ضغط العين لبحث تأثير السكر على شبكية العين.



وأشارت أن من ضمن الفحوصات الضرورية لمرضي السكر اجراء أشعة مقطعية علي العين أو موجات صوتية علي العين وعمل جلسات ليزر أو حقن في العين لمنع إجراء تدخلات جراحية خاصة بالشبكية



ونصحت السيدات الحوامل المصابات بالسكر بعمل كشف على العين باستمرار



وأكدت أن مريض السكر الذي يستطيع ضبط السكر في الدم أيضًا عليه فحص العين مشيرة إلى أن التدخين يضر بالشبكية ويققل الاكسيجين الذي يدخل للعين



ارتشاح في مركز الإبصار أو إرتفاع في ضغط العين

وأوضحت استشاري الرمد أنه ليس كل المضاعفات التي تحدث لمريض السكر تؤثر علي النظر بل يمكن الاصابة ببداية ارتشاح في مركز الإبصار أو إرتفاع في ضغط العين



وشددت على أن الاكتشاف المبكر يساعد في العلاج ويحمي العين من مضاعفات فقدان البصر.

وكشفت وزارة الصحة عن أهم مؤشرات الإصابة بمرض السكر والتي يجب عند ظهورها إجراء تحاليل الإصابة بمرض السكر والكشف لدى الطبيب.

وتشمل أهم المؤشرات:

١-التبول المتكرر

٢- عطش مستمر وجفاف الفم

٣-فقدان وزن بشكل ملحوظ

٤- رؤية ضبابية أو تدهور في النظر

٥- جوع مفرط والأكل بشراهة

٦- تعب وإرهاق مستمر

٧-صعوبة التئام الجروح

٨- التهابات متكررة، خاصة في الأصابع وحول الأظافر

وقالت وزارة الصحة: إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

تحليل السكر التراكمي

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تحليل السكر التراكمي يوضح قياسات مرض السكر آخر 3 أشهر ويكون المعدل الطبيعي 5.7.

وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت القياسات في معدلها الطبيعي فإن المريض لا يعاني من مرض السكر.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض انخفاض مرض السكر في الدم تشمل:

أعراض انخفاض السكر في الدم

ضعف عام

دوار

الجوع الشديد

الارتجاف والتعرق

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