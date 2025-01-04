أسرع وصفات طبيعية لعلاج انتفاخات تحت العين

انتفاخات تحت العين تُعتبر من المشاكل المزعجة للنساء، والتي تؤثر على مظهر الوجه وتُضيف إليه ملامح الإرهاق والتعب.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن علاج انتفاخات تحت العين لا يتطلب دائمًا اللجوء إلى مستحضرات تجميل مكلفة أو إجراءات تجميلية معقدة.



وأشارت خبيرة العناية بالبشرة، إلى أن هذه الانتفاخات قد تنتج عن أسباب عديدة، منها قلة النوم، التوتر، الاحتباس المائي في الجسم، الحساسية، التقدم في السن، أو حتى عوامل وراثية.



لكن لحسن الحظ، يمكن التعامل مع هذه المشكلة باستخدام وصفات طبيعية فعّالة تعمل على تقليل الانتفاخات وتحسين مظهر البشرة.



وصفات طبيعية لعلاج انتفاخات تحت العين

انتفاخات العين



وأضافت، أنه يمكن للوصفات الطبيعية أن تُحقق نتائج فعّالة ومُرضية إذا ما تم استخدامها بانتظام وبالطريقة الصحيحة.

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل لعلاج انتفاخات تحت العين.



1. أكياس الشاي الباردة

الفوائد:

الشاي غني بمضادات الأكسدة والكافيين، مما يساعد في تقليل التورم وتنشيط الدورة الدموية حول العينين. الكافيين يعمل على تضييق الأوعية الدموية وتقليل الاحتباس المائي.

طريقة الاستخدام:

انقعي أكياس الشاي (الأخضر أو الأسود) في الماء الساخن لبضع دقائق.

اتركيها لتبرد تمامًا أو ضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

ضعي الأكياس على عينيك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد بعد الاستخدام.

2. شرائح الخيار

الفوائد:

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء ومضادات الأكسدة، مما يساعد على ترطيب البشرة وتهدئتها وتقليل الانتفاخات.

طريقة الاستخدام:

قطّعي الخيار إلى شرائح سميكة وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

ضعي شريحة باردة على كل عين واتركيها لمدة 10-15 دقيقة.

كرري الوصفة يوميًا للحصول على نتائج ملحوظة.

3. زيت جوز الهند

الفوائد:

زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه غني بالأحماض الدهنية التي تغذي وترطب البشرة.

طريقة الاستخدام:

دلكي منطقة تحت العين بكمية صغيرة من زيت جوز الهند بحركات دائرية خفيفة.

اتركيه طوال الليل واغسليه في الصباح بالماء الفاتر.

يمكن تكرار هذه الوصفة يوميًا.

4. البطاطس المبشورة

الفوائد:

البطاطس تحتوي على إنزيمات تعمل على تفتيح البشرة وتقليل التورم بشكل طبيعي.

طريقة الاستخدام:

ابشري نصف حبة بطاطس وضعيها في قطعة قماش قطنية نظيفة.

ضعي القماش على عينيك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد بعد الانتهاء.

5. الملعقة الباردة

الفوائد:

درجة الحرارة الباردة تقلل من التورم عن طريق انقباض الأوعية الدموية.

طريقة الاستخدام:

ضعي ملعقتين معدنيتين في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

ضعي الجهة المقعّرة للملعقة على عينيك حتى تدفأ.

كرري العملية إذا لزم الأمر.

6. جل الصبار (الألوفيرا)

الفوائد:

جل الصبار يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تقليل الانتفاخ وترطيب البشرة.

طريقة الاستخدام:

استخرجي جل الصبار من الورقة الطازجة.

ضعيه بلطف على منطقة تحت العين.

اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.

يُنصح باستخدامه يوميًا للحصول على نتائج أسرع.

7. ماء الورد

الفوائد:

ماء الورد يمتلك خصائص مهدئة ومنعشة للبشرة، ويُستخدم لتقليل التهيج والانتفاخ.

طريقة الاستخدام:

انقعي قطعة من القطن في ماء الورد البارد.

ضعيها على عينيك لمدة 10-15 دقيقة.

كرري العملية يوميًا.

8. الملح والماء الدافئ

الفوائد:

الملح يُساعد على تقليل احتباس السوائل تحت الجلد.

طريقة الاستخدام:

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ.

انقعي قطعة من القطن في المحلول وضعيها تحت عينيك لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء البارد.

نصائح للوقاية من الانتفاخات تحت العين:



انتفاخات تحت العين وعلاجها

الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا ضروري لتقليل ظهور الانتفاخات.

شرب كمية كافية من الماء: الترطيب الداخلي للجسم يحد من احتباس السوائل ويمنع الجفاف.

تقليل استهلاك الملح والكافيين: الملح والكافيين يساهمان في احتباس السوائل بالجسم.

استخدام وسادة إضافية: رفع الرأس أثناء النوم يُساعد في منع تراكم السوائل تحت العينين.

الحفاظ على نظام غذائي صحي: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يساهم في تحسين صحة البشرة.

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