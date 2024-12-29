متي تحتاج لارتداء نظارة طبية لحماية نظرك؟

طول النظر وقصر النظر والاستجماتيزم وطول النظر الشيخوخي هي مشاكل شائعة في الرؤية، وإذا كان الشخص يعاني من عدم وضوح الرؤية أو ازدواجيتها أو إجهاد العين أو الصداع، فقد يحتاج الشخص إلى نظارات طبية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يمكن أن تساعد النظارات الناس على الرؤية بشكل أفضل، ولكن قد لا يدرك معظم الأشخاص أنهم بحاجة إليها، ويمكن أن تتغير العين بمرور الوقت، لذلك حتى لو كانت لدي الشخص رؤية مثالية الآن، فهذا ليس بالضرورة أمرًا مفروغًا منه لاحقًا.

أعراض تشير إلى وجود مشكلة بالعين

تتغير الرؤية مع التقدم في السن، وليس كل التغييرات في الرؤية غير عادية، على سبيل المثال، من المتوقع أن يبدأ في الحاجة إلى المزيد من الضوء للرؤية بوضوح أو مواجهة صعوبة في التمييز بين الأسود والأزرق، ولا تتطلب هذه المشكلات نظارات، ولكن هناك أوقات لا تكون فيها تغيرات الرؤية نموذجية، وقد تكون النظارات ضرورية.

لا يعاني بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى نظارات من أي أعراض، بينما يعاني آخرون من أعراض واضحة للغاية، ويمكن أن تختلف أعراض الحاجة إلى النظارات اعتمادًا على نوع مشكلة العين التي تعاني منها.

وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

عدم وضوح الرؤية

الرؤية المزدوجة

الصداع

الحول

"هالات" حول الأشياء عند النظر إليها في ضوء ساطع

إجهاد العين أو التعب أو التهيج في عينيك

تشوه الرؤية

صعوبة الرؤية والقيادة ليلًا

أنواع مشاكل الرؤية

تكون أخطاء الانكسار هي أكثر أنواع مشاكل الرؤية شيوعًا، وتتضمن هذه الفئة:

قصر النظر

طول النظر

اللابؤرية

طول النظر الشيخوخي

الانكسار هو عندما تنحني قرنية وعدسة العين الضوء الوارد بحيث يتركز على الشبكية، التي تقع في الجزء الخلفي من اللعين، وهذا يسمح للناس بالرؤية.

ويحدث خطأ الانكسار عندما لا يمكن تركيز الضوء على الشبكية بسبب شكل العين، ويمكن أن ينتج هذا عن الشيخوخة أو التغيرات في شكل العين أو القرانية.

تشمل مشاكل الرؤية الأخرى التنكس البقعي المرتبط بالعمر، والزرق، وإعتام عدسة العين، والتي لا يمكن علاجها بالنظارات.

قصر النظر

إذا كان الشحص يعاني من قصر النظر - ويسمى أيضًا قصر النظر - فيمكن رؤية الأشياء القريبة بوضوح، ولكن الأشياء البعيدة تصبح ضبابية، وعلى سبيل المثال، قد يواجه الشخص صعوبة في رؤية الأشخاص بوضوح على شاشة التلفزيون، أو قد يواجه الطفل صعوبة في قراءة السبورة في المدرسة.

تحدث هذه الحالة إذا كانت مقلة العين طويلة جدًا أو كانت القرنية منحنية جدًا.

طول النظر

مع طول النظر، أو مد البصر، تكون الأشياء البعيدة واضحة في الغالب، بينما تكون الأشياء القريبة ضبابية، ويحدث هذا عندما تكون مقلة العين قصيرة جدًا، أو تكون القرنية ذات شكل غير طبيعي.

اللابؤرية

في اللابؤرية، لا يتم توزيع الضوء بالتساوي على شبكية العين، لذلك يمكن أن تظهر الصور ضبابية أو ممتدة، ولكن ليس كل من يعاني من اللابؤرية لديه رؤية مشوهة.

يمكن أن تحدث هذه الحالة في أي عمر، في حين أن معظم الناس يعانون من بعض اللابؤرية الخفيفة، فإن أولئك الذين يعانون من اللابؤرية الأكثر أهمية قد يحتاجون إلى نظارات لتصحيحها.

طول النظر الشيخوخي

طول النظر الشيخوخي هو تأثير نموذجي للشيخوخة ويحدث لدى الجميع تقريبًا، ويبدأ الأشخاص عادةً في الإصابة بقصر النظر الشيخوخي بعد سن 45 عامًا.

مع التقدم في العمر، تفقد العين بعض مرونتها، وعندما لا تتمكن من الانثناء كما كانت من قبل، يصبح التركيز على الأشياء القريبة أكثر صعوبة، ولهذا السبب يحتاج العديد من الأشخاص إلى نظارات ثنائية البؤرة أو نظارات القراءة مع تقدمهم في العمر.

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