فوائد البابايا للشعر والبشرة، تقلل التجاعيد وتقي من القشرة

تعد البابايا أكثر من مجرد فاكهة لذيذة، فهي مصدر للمغذيات مع عدد من الفوائد الصحية.

وفقًا للدراسات، للبابايا العديدة من الفوائد الصحية، حيث تحتوي على مستوي عالي من الفيتامينات أ، ب، ج، كما أن إنزيماتها البروتينية، مثل الباباين والكيموبابين لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي لذلك اكتسبت البابايا شعبية كعلاج منزلي طبيعي، واستخدامها في منتجات البشرة والشعر، وتتضمن فوائد البابايا الآتي:

تقليل التجاعيد

البابايا غنية بمضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، التي قد تدافع ضد العلامات المرئية للشيخوخة.

حيث أشارت الدراسات إلى أن الكثير من تلف الجلد والتجاعيد التي تحدث مع الشيخوخة يمكن أن تحدث بسبب نشاط الجذور الحرة المفرط.

تساعد مضادات الأكسدة هذه في مكافحة تلف الجذور الحرة مما قد يساعد البشرة على البقاء ناعمة وشابة.

قد تساعد البابايا أيضًا في تحسين مرونة البشرة وفقًا للأبحاث، حيث يقلل هذا التحسن في مرونة الجلد وتقلل من ظهور التجاعيد.

السيطرة على حب الشباب

يمكن أن تقلل إنزيمات البابايين والكيموبابيين الموجودة في البابايا من الالتهابات، ويمكن العثور على البابايين المذيب للبروتين في العديد من منتجات التقشير، وتساعد هذه المنتجات في تقليل حب الشباب عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تسد المسام.

يمكن للبابايين أيضًا إزالة الكيراتين التالف الذي يمكن أن يتراكم على الجلد ويشكل نتوءات صغيرة، كما أنها علاج فعال للندبات.

البابايا غنية أيضًا بفيتامين أ، وعلى الرغم من الاعتقاد بأن فيتامين أ قد يلعب دورًا في تطور وعلاج حب الشباب، إلا أن تأثير النظام الغذائي على حب الشباب لا يزال غير واضح.

ويساعد الريتينول، وهو شكل موضعي من فيتامين أ، في علاج ومنع آفات حب الشباب الالتهابية

علاج الكلف

البابايا علاج منزلي شائع للكلف، ويقترح أنصار العلاج الطبيعي أن الإنزيمات وبيتا كاروتين والفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في البابايا لها خصائص تفتيح البشرة.

قد يساعد الاستخدام اليومي لزيت بذور البابايا المعصور على البارد في تفتيح البقع الداكنة.

ترطيب الشعر

وفقًا للدراسات يمكن أن يكون لفيتامين أ الموجود في البابايا تأثيرات إيجابية على الشعر من خلال مساعدة فروة الرأس على إنتاج الزهم الذي يغذي ويقوي ويحمي الشعر.

ويمكن عمل قناع ترطيب الشعر بالبابايا عن طريق مزج:

نصف ثمرة بابايا ناضجة

نصف كوب زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة عسل

يوضع القناع على الشعر الرطب ويترك لمدة 30 إلى 40 دقيقة، ثم يتم شطف الشعر بالشامبو ويرطب كالمعتاد.

نمو الشعر

تعد المركبات الموجودة في البابايا، بما في ذلك الليكوبين، منشطًا قوي لتحفيز نمو الشعر.

الوقاية من قشرة الرأس

أحد الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس هو فطر يشبه الخميرة يُعرف باسم الملاسيزيا، أشارت الأبحاث إلى أن الخصائص المضادة للفطريات في بذور البابايا يمكن أن تساعد في السيطرة على قشرة الرأس ومنعها.

يمكن تجربة قناع الشعر العميق العلاجي بالبابايا للسيطرة على قشرة الرأس.

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