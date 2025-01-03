فوائد الأفوكادو، يخفف من التهاب المفاصل وهشاشة العظام ويعالج الاكتئاب

الأفوكادو فاكهة خضراء زاهية اللون ذات بذرة كبيرة وقشرة جلدية داكنة، ويحتوي الأفوكادو على الكثير من السعرات الحرارية، فحجم الحصة الموصى به لليوم الواحد صغيرة نسبيًا حوالي حبة أفوكادو متوسطة الحجم (50 جرامًا، أو 1.7 أونصة)، حيث تحتوي الأونصة الواحدة على 50 سعرة حرارية.

ويحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون، ولكنها دهون أحادية غير مشبعة، وهي دهون "جيدة" تساعد على خفض الكوليسترول السيئ طالما أنك تأكلها باعتدال، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

القيم الغذائية للافوكادو

كما يحتوي الأفوكادو على ما يقرب من 20 فيتامين ومعادن، لذا في حصة 100 جرام، تحصل على:

485 مليجرامًا من البوتاسيوم

81 ميكروجرامًا من حمض الفوليك

0.257 مليجرامًا من فيتامين ب6

10 مليجرامًا من فيتامين سي

2.07 مليجرامًا من فيتامين هـ

ويحتوي الأفوكادو على نسبة منخفضة من السكر، كما أنها تحتوي على الألياف، التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وفي إحدى الدراسات، كان الأشخاص الذين أضافوا نصف حبة أفوكادو طازجة إلى غدائهم أقل اهتمامًا بتناول الطعام خلال الساعات الثلاث التالية من أولئك الذين لم يتناولوا الفاكهة.

فوائد الأفوكادو

يمكن أن يساعد نمط الحياة الصحي الذي يتضمن أطعمة مغذية في الوقاية من الأمراض وعكس مسارها، والأفوكادو طعام صحي يمكن إضافته، وتساعد الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية التي تحصل عليها من الأفوكادو في الوقاية من الأمراض والحفاظ على الجسم في حالة جيدة، وتشمل فوائد الأفوكادو:

السرطان، وقد يقلل حمض الفوليك الذي يحصل عليه من الأفوكادو من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا والقولون، وقد تعالج العناصر الغذائية الموجودة في الأفوكادو السرطان أيضًا.

التهاب المفاصل وهشاشة العظام، وتظهر الدراسات على مستخلصات الزيت من الأفوكادو أنها يمكن أن تخفف من أعراض هشاشة العظام، وهو نوع من التهاب المفاصل الناجم عن تآكل الغضاريف والعظام، وفيتامين ك الموجود في الأفوكادو يعزز صحة العظام عن طريق إبطاء فقدان العظام والوقاية من هشاشة العظام، وهو مرض يضعف العظام ويجعلها أكثر هشاشة.

الاكتئاب، وأظهرت الأبحاث وجود صلة بين الاكتئاب وانخفاض مستويات حمض الفوليك، ويساعد حمض الفوليك في منع تراكم مادة تسمى الهوموسيستين في الدم، ويبطئ الهوموسيستين تدفق العناصر الغذائية إلى الدماغ ويسرع الاكتئاب، وقد تساعد المستويات العالية من حمض الفوليك في الأفوكادو في إبقاء أعراض الاكتئاب تحت السيطرة.

الالتهاب، ويمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى العديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري ومرض الزهايمر والتهاب المفاصل، ويعمل فيتامين هـ الموجود في الأفوكادو على تقليل الالتهاب في الجسم.

ويمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الأفوكادو أيضًا في الحفاظ على صحة:

الهضم، الأفوكادو مليء بالألياف، فهي غنية بشكل خاص بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي تساعد في نقل النفايات عبر الجسم، وتحافظ الألياف على انتظام حركات الأمعاء ويمكن أن تمنع الإمساك.

ضغط الدم، والأفوكادو غني بالبوتاسيوم، ويساعد البوتاسيوم على ضبط ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الصوديوم في الدم وتخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية.

وظائف القلب، معظم الدهون الصحية في الأفوكادو هي حمض الأوليك، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع، وتساعد هذه الدهون الصحية للقلب على تقليل الالتهاب في القلب والأوعية الدموية، ويحتوي الأفوكادو أيضًا على مادة مغذية تسمى بيتا سيتوستيرول، وهي النسخة النباتية من الكوليسترول، ويساعد بيتا سيتوستيرول على خفض مستويات الكوليسترول.

الرؤية، اللوتين والزياكسانثين هما مضادان للأكسدة في الأفوكادو مفيدان لعينيك، ويساعدان في حماية الأنسجة في عينيك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويساعدان في منع إعتام عدسة العين والتنكس البقعي.

الحمل، تحتاج السيدة إلى 400 ميكروجرام على الأقل من حمض الفوليك يوميًا أثناء الحمل للمساعدة في منع العيوب الخلقية في دماغ الطفل والعمود الفقري، وتمنح ثمرة أفوكادو واحدة حوالي 41٪ من ذلك.

حساسية الأفوكادو

إذا كان الشخص يعاني من حساسية اللاتكس، يجب التحدث إلى الطبيب قبل إضافة الأفوكادو إلى النظام الغذائي، وقد يعاني الأشخاص المصابون بحساسية خطيرة من اللاتكس أيضًا من أعراض بعد تناول الأفوكادو، وقد تسمع أيضًا عن متلازمة طعام اللاتكس أو حساسية فاكهة.

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