الخميس 09 يناير 2025
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"التضامن" تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين بمركز الفيوم

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية بمستشفى الفيوم الجامعى، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرى الشيخ فضل وسيلا بمركز الفيوم، وشارك في القافلة جامعة الفيوم، وإحدى المؤسسات الخيرية.

خطة توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن تنظيم القافلة ضمن خطة الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا.

خدمات قدمتها القافلة للأهالي

وأضافت وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم،  ان القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات  (أمراض صدر – الرمد والعيون – العظام – المخ والأعصاب – أنف وأذن وحنجرة – الجراحة العامة –الأطفال – الباطنة والسكر –المسالك البولية).

دور الجمعيات الأهلية في التنمية

ولفتت إلى أن دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، تلعب دورا هاما في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدة أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

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وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة من مقر إقامتهم وحتى مستشفي الفيوم الجامعي، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وعمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية  بالمجان.

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