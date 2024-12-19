وكيل تعليم الفيوم يتابع البرنامج العلاجى للتلاميذ ضعاف القراءة والكتابة

قال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تابع اليوم الخميس، مدرسة القاياتي الابتدائية التابعة لإدارة سنورس التعليمية، للوقوف على مستوى الطلاب وأداء الأنشطة الصفية والتقييمات الأسبوعية.

متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تابع البرنامج العلاجي لتعليم القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بذات المدرسة، للتأكد من تطور مستوى التلاميذ الضعاف.

وشدد على ضرورة المشاركة الإيجابية فى جميع المبادرات بالمديرية، والمبادرات القومية، " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان النصري، ومبادرة الفيوم تتحدث"، والإهتمام بالأنشطة التربوية، لإتاحة جو من متعة وجاذبية الطلاب للتعلم بالمدرسة، لمساعد المديرية في مواجهة الدروس الخصوصية، ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.

متابعات وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم

وفي سياق متصل، تابعت ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عددا من مدارس إدارة سنورس التعليمية، "مدرسة أبوسعاد للتعليم الأساسي، ومدرسة منشأة كريم "، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وشددت على ضرورة تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بالمدرسة.

كما تابعت وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تدريب المرحلة الثانية للأخصائي الاجتماعي بالمدارس المستهدفة بعنوان " الإرشاد التكاملي وفنيات دراسة الحالة الفردية"، ضمن مشروع رحلة تطوير المدارس الحكومية، بدعم من مؤسسة علمني.

تدريب معلمات التعليم المجتمعي على منظومة المنهج الجديد

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تنظم تدريبا لمعلمات التعليم المجتمعى بمدارس الفيوم، على آليات تفعيل المنهج الجديد 2.0، بمسرح مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أيام، وتم تقسيم معلمات مدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة الي أفواج، لحضور التدريب بالتتابع، ويشمل البرنامج ثلاث محاور رئيسية، هي فلسفة المنهج الجديد 2.0 وثقافة المنهج بالتعليم المجتمعي، وطرق تدريس الحروف والأرقام، وطرق تدريس المنهج في الصفوف الثاني والثالث.

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