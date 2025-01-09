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تناولوا وجبة ملوحة فاسدة، إصابة أسرة كاملة بتسمم غذائي في الفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة في الفيوم، بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة ملوحة فاسدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأجريت لهم الإسعافات الأولية، ووضعوا تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهم.

تفاصيل حالة التسمم وقرار النيابة العامة حول الموضوع

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير  أمن الفيوم  إخطارًا  من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام، تفيد باستقبال 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بحالة أعباء شديدة، يصاحبها قيء وإسهال، ويشتبه في إصابتهم بحالة تسمم غذائي، ويقيمون  بشارع مصطفى باشا بدائرة المركز، وانتقلت قوة من الشرطة إلى مستشفى الفيوم العام، وتبين أن 4 أفراد مصابين بحالة إعياء شديدة، بعد تناولهم وجبة طعام ملوحة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة، وغسيل معدة، ووضعوا تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية.

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 وتحرر محضر بقسم شرطة ثان الفيوم، وتم العرض على النيابة العامة، وكلف وكيل النيابة صورة من تحليل عينة من المعدة،  كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث قسم ثان الفيوم، وتولى التحقيق.

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