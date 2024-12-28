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تعليم الفيوم: حريق مدرسة طامية نشب في مخلفات خشبية ولا توجد إصابات

أثار حريق مدرسة طامية
أثار حريق مدرسة طامية الصناعية، فيتو

قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن الحريق الذي نشب بمدرسة طامية الثانوية الصناعية، صباح اليوم السبت،  اتي علي  كمية من الرواكد الخشبية التي تم تكهينها وتخص مقاول الصيانة، ولم يتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية أخري بالمدرسة، وتم إحالة الموضوع بالكامل الي إدارة الشئون القانونية بإدارة طامية التعليمية، للتحقيق وإعداد تقرير بالواقعة للعرض علي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

تفاصيل الحادث  وإخطار مديرية الأمن

وكانت إدارة  الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، تمكنت من السيطرة علي حريق بمخزن اخشاب مدرسة طامية الثانوية الصناعية للبنين وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز طامية يفيد بنشوب حريق بمدرسة طامية الثانوية الصناعية للبنين، وعلي الفور توجهت قوة من إدارة الحماية المدنية ومركز شرطة طامية، وسيارات الأطفاء، وتمكنت الحماية المدنية من اخماد الحريق قبل أن يمتد الي باقي اقسام المدرسة. 

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، وجاري حصر الخسائر بمعرفة مديرية التربية والتعليم، واقسام النجارة بالمدرسة.

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وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التي انتدبت خبير لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد مسئولية امين المخزن، وطلبت تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث طامية للتحري عن تفاصيل الحادث، وتولت التحقيق

 

 

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