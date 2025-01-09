تحصين 896 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

أعلن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، استكمال أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤.

180 لجنة لتحصين الماشية فى المنازل

وقامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 786 ألف رأس ماشية ما بين تحصين 402 ألف ورأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و385 ألف رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل ١١٠٦٢ رأس ماشية، وذلك خلال الأسبوع السابع من انطلاق الحملة.

زيارات ميدانية بجميع المراكز

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد ٣٥٦٧ ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.

الانتقال إلى المربيين بمنازلهم

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

تكثيف حملات تحصين الماشية

وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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