الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

أكدت مصادر بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قيم استهلاك فواتير استهلاك الكهرباء لشهري ديسمبر الماضي ويناير الجاري تشهد زيادة عن سابقتها من الشهور الماضية، وذلك بسبب زيادة استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية وسخانات المياه الكهربائية.



أسباب ارتفاع الاستهلاك بفواتير الكهرباء لشهري ديسمبر ويناير

وطالبت المصادر المواطنين بضرورة العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة أن زيادة استخدام الدفايات الكهربائية وسخانات المياه تؤدي إلى زيادة الاستهلاك الشهري من التيار، وزيادة المؤشر العام للاستهلاك ينعكس بشكل مباشر على قيمة فواتير الكهرباء.

وبدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، تحصيل أولى فواتير العام الجديد يناير 2025، والخاصة باستهلاك شهر ديسمبر 2024.



تأخر سداد فواتير الكهرباء

وطالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين بعدم التأخر في سداد فواتير الكهرباء خشية تطبيق الغرامة المقررة والبالغة 7% في حال عدم سداد الفواتير لمدة 30 يوما من إصدارها.



رفع عدادات الكهرباء عن المواطنين

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في حال تكرار تأخر المواطن عن سداد الفاتورة الشهرية سيتم رفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع.

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