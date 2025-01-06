وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد



بعث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن عميق مشاعر المحبة وخالص التهاني والأمنيات الطيبة لقداسته وللإخوة الأقباط وللمصريين جميعا بمناسبة عيدالميلاد المجيد.

برقية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لبطريرك الكرازة المرقسية





ودعا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في برقيته من الله عز وجل دوام الأعياد وعودتها على مصر بالخير والبركة والمحبة، وعلى المصريين بالرفاء والسلام والأمان، وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار، ويحقق فيه المصريون الآمال والطموحات فى غد أفضل واستكمال مسيرة البناء والتنمية فى إطار الجمهورية الجديدة.

تهنئة وزير الكهرباء والطاقة للأخوة الأقباط

وفى هذا الإطار اعرب الدكتور عصمت عن تمنياته بأن يديم الله على مصر والمصريين أعيادهم واحتفالاتهم وأيامهم المباركة.

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