الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
ads


بعث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن عميق مشاعر المحبة وخالص التهاني والأمنيات الطيبة لقداسته وللإخوة الأقباط وللمصريين جميعا بمناسبة عيدالميلاد المجيد.          

برقية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لبطريرك الكرازة المرقسية 
   
 

ودعا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في برقيته من الله عز وجل دوام الأعياد وعودتها على مصر بالخير والبركة والمحبة، وعلى المصريين بالرفاء والسلام والأمان، وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار، ويحقق فيه المصريون الآمال والطموحات فى غد أفضل واستكمال مسيرة البناء والتنمية فى إطار الجمهورية الجديدة. 

تهنئة وزير الكهرباء والطاقة للأخوة الأقباط

وفى هذا الإطار اعرب الدكتور عصمت عن تمنياته بأن يديم الله على مصر والمصريين أعيادهم واحتفالاتهم وأيامهم المباركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

مواد متعلقة

وزير الكهرباء يناقش إجراءات تسريع تنفيذ مشروع الضبعة النووية

وزير المالية: لن نشهد أزمة انقطاع الكهرباء في 2025 وملتزمون بسداد 16 مليار دولار دين خارجي ونتجه للدعم النقدي

تحرير 298 مخالفة لمحال تجارية بسبب عدم ترشيد استهلاك الكهرباء

الكهرباء توقع عقود إنشاء الخط الهوائي الرابط بين بلبيس الجديدة ومشتول السوق
ads

الأكثر قراءة

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

ركود في سوق الهواتف المستوردة بعد أيام من تطبيق الرسوم الجمركية

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

أول تعليق لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على سقوط طالبة من الطابق الرابع (فيديو)

فرص عمل في البوسنة والهرسك بـ700 يورو، تعرف على الأوراق والشروط

تقارير: الأهلي يدخل سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

خلاف حول الشقة السبب، نص أمر إحالة المتهمة بذبح شقيقتها ونجلها في السلام للجنايات

منوعات

المزيد

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي.. تاريخ مواجهات ديربي الغضب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

ماذا حدث مع الرسول في ليلة الإسراء والمعراج ؟ وكيف نرد على من أنكرها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية