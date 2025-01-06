قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة احترازيا، حريق هائل بشقة سكنية امتد للمنازل المجاورة بالمحلة

اندلع حريق هائل في إحدى الشقق السكنية في شارع زفتي بمدينة المحلة الكبري بـ محافظة الغربية، مما أسفر عن أضرار كبيرة في الممتلكات، وتسبب الحريق في تصاعد ألسنة الدخان بشكل كثيف وانتقال ألسنة النار للشقة المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغا بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية وعلى الفور تم انتقال قوات الدفاع المدني إلى موقع الحريق حيث بذلت جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران، التي امتدت إلى شقة مجاورة.

وعلى إثر ذلك، تم قطع التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي لتجنب وقوع مزيد من الحوادث بعد أن طالت النيران الشقة المجاورة للحريق حيث أسفرت النيران عن تدمير بعض الممتلكات داخل الشقتين المتضررتين ولم تُسجل أي إصابات بشرية حتى الآن.

وفي سياق متصل، تجري الآن الأجهزة الامنية بـ محافظة الغربية تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الحريق، في الوقت الذي لا تزال فيه أعمال التبريد جارية لتفادي تجدد النيران.

من جهتها، طالبت الجهات الأمنية بـ الغربية سكان المنطقة باتخاذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من مكان الحريق لحين الانتهاء من العمليات الأمنية والإطفائية.

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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