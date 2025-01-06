الإثنين 06 يناير 2025
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أخبار مصر

قرار جديد من الكهرباء للقضاء على ظاهرة سرقة التيار (مستند)

ظاهرة سرقة التيار
ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وضع خطة مكبرة للقضاء علي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي من خلال تكثيف حملات التفتيش ومنح الضبطية القضائية للعاملين بـشركات توزيع الكهرباء للقضاء علي ظاهرة الفقد علي الشبكة الموحدة للكهرباء.
 

قرارات الكهرباء لوقف سرقة الكهرباء
 

قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر استحداث قطاع للضبطية القضائية لزيادة العاملين به من أجل تشديد الرقابة لمنع سرقة التيار الكهربائي حيث تم الإعلان عن عدد من الوظائف الجديدة وهي كالتالي:

- رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد وتشترط تلك الوظيفة أن يكون المتقدم لشغلها حاصلًا على مؤهل هندسي مناسب، بخبرة لا تقل عن 16 عامًا، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، فضلًا عن قدرته على القيادة والتوجيه واجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة المطلوبة.


- مدير الإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية، واشرطت الشركة للمتقدمين لتلك الوظيفة ان يكون سنوات الخبرة المطلوبة لا تقل عن 15 عاما.


- مدير الإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد واشترطت مراعاة قضاء مدة بينية قدرها عامان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

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