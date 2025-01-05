الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

هل نشهد تكرارا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025؟ وزير المالية يرد

وزير المالية الجديد
وزير المالية الجديد أحمد كوجك، فيتو

قال أحمد كوجك وزير المالية: إن التحديات لم تنته في 2024، ولكن إن شاء الله 2025 تكون أفضل، ونستعد للإعلان عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، والحكومة ستتحمل 70% من التكلفة".

 

زيادة أسعار البترول والكهرباء في 2025

وأكد خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” أنه  لا زيادة في أسعار البترول والكهرباء خلال 6 أشهر، ونسعى لتنفذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة والتأثير المطلوب.

موقف قطع الكهرباء في 2025

وأوضح انه لن يشهد المواطنون تكرارًا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2025، لاسيما أن الربط الشبكي مع دول الجوار مثل السعودية يسيرعلى قدم وساق، وهذا يؤثر في عدم قطع الكهرباء.

 

إضافة 7 آلاف ميجا وات من الطاقة الجديدة

ولفت إلي إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة إلى شبكة الكهرباء في الصيف المقبل، مشيرًا إلي سداد حوالي 25% إلى 30% من متأخرات الشركات الأجنبية في قطاع البترول.

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