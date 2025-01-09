الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع فتاة دهسًا أسفل عجلات قطار بالشرابية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

انتهت  نيابة الشرابية إلى عدم وجود شبهة جنائية في مصرع فتاة دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة غمرة. 

وتبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 23 سنة.

وبينت المناظرة أن جثة الفتاة تحولت إلى أشلاء وتم جمعها وإيداعها مشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمها لذويها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بفتاة في منطقة غمرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.
وبالفحص والتحري تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 23 سنة  لم تنتبه للقطار أثناء عبورها خط السكة الحديد، فاصطدم بها مما أدى إلى مصرعها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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نيابة الشرابية شريط السكة الحديد غمرة

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