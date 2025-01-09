الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة طالب ملقاة من أعلى سطح بالهرم

فريق بحث لكشف غموض
فريق بحث لكشف غموض مقتل طالب بالجيزة، فيتو

تواصل أجهزة أمن الجيزة البحث لكشف العثور على جثة طالب ملقاة من أعلى سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الهرم، وذلك من خلال تشكيل فريق بحث يعمل علي تفريغ كاميرات المراقبة ومواصلة مناقشة شهود العيان واستجواب أسرة الطالب، للوقوف علي أسباب الجريمة وضبط الجاني، تنفيذا  لتكليف  النيابة العامة بالجيزة رجال المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة  لبيان ملابسات الحادث كما صرحت بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

 

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة طالب أعلى عقار بمنطقة الشيشيني بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة طالب بالمرحلة الثانوية، وبه تهشم بالرأس وكسور بالحوض.

وكانت قد اشارت  التحريات الأولية إلى أن الطالب أقدم علي إنهاء حياته بالقفز من عقار مكون من 13 طابقًا لعقار مكون من 7 طوابق لمعاناته من مرض نفسي وخوفه من الدراسة، ما تسبب في تهشم جمجمته وكسور بالحوض وعثر على كافة متعلقاته بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة أمن الجيزة شرطة الهرم كاميرات المراقبة النيابة العامة بالجيزة

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