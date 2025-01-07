الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد بواقعة مصرع فتاة أسفل عجلات قطار في الشرابية

قطار، فيتو
قطار، فيتو

أمرت نيابة الشرابية باستدعاء العاملين بمحطة سكك حديد غمرة لسماع أقوالهم حول مصرع فتاة دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة غمرة.


وتبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 23 سنة.

وبينت المناظرة أن جثة الفتاة تحولت إلى أشلاء وتم جمعها وإيداعها مشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمها لذويها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بفتاة في منطقة غمرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 23 سنة  لم تنتبه للقطار أثناء عبورها خط السكة الحديد، فاصطدم بها مما أدى إلى مصرعها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الشرابية غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

مواد متعلقة

تفاصيل العثور علي جثة ثلاثيني منتحر شنقا في بلقاس بالدقهلية

التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار بالشرابية

انتشال جثة طفل حديث الولادة من بحرعبدالله وهبي في الفيوم
ads

الأكثر قراءة

نقابة الممثلين تعلن وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

بريكس تعلن حصول دولة كبيرة على عضوية كاملة في المجموعة

قرار جديد من الكهرباء للقضاء على ظاهرة سرقة التيار (مستند)

احتراق 4 تريلات ولودرين في انفجار خط مواسير غاز الخانكة (صور)

النيران وصلت إلى عنان السماء، اللقطات الأولى لانفجار خط مواسير الغاز بالخانكة (فيديو)

الأب الروحي لوحدات الصاعقة وأصغر قائد في تاريخ الجيش المصري، ما لا تعرفه عن الفريق جلال الهريدي

انفجار خط مواسير غاز بطريق بلبيس الصحراوي بالخانكة والدفع بـ 15 سيارة إطفاء (صور)

هجوم متعمد وعايزين يحركوا اللجان ضده، رسالة دعم نارية من عصام الحضري لمحمد الشناوي

منوعات

المزيد

9 ملايين شخص يعانون من الضباب الدخاني السام في فيتنام

الجزائر تطلق أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية إلى كندا ودول أوروبية

جرائم العنصرية في ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 6- 1- 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6- 1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كانت كل حياته وغاب عن حضور جنازتها.. مواقف محمود تريزيجيه مع والدته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية