التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر تسرب غاز داخل شقتها بالمعادي

صرحت نيابة المعادي الجزئية بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقتها في منطقة المعادي، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بوفاة سيدة نتيجة لتسرب غاز داخل شقة سكنية في المعادي وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وتبين وجود تسرب غاز فى الشقة وتم غلق مصدر الغاز ونقل السيدة المتوفاة إلى المستشفى.



ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

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