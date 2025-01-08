دفن جثمان طفل لقي مصرعه دهسًا بسيارة طائشة في البساتين

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن جثة طفل لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة طائشة بمنطقة البساتين، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بقيام قائد سيارة مجهولة بدهس أحد الأطفال بمنطقة البساتين بالقاهرة مما تسبب فى وفاته، ولاذ بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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