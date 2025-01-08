محاكمة 8 متهمين بقتل جارهم في البدرشين غدًا

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الخميس، ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين بقتل جارهم، بسبب خلافات بينهم في البدرشين.

جاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلًا من "على.ا"، هارب، و"حسن.ع"، محبوسًا، و"عليش.ع"، محبوسًا، و"السيد"، مخليًا سبيله، و"السيد.ر"، هارب، و"محمد"، هاربًا، و"محمد.ر"، هاربًا، و"مصطفى.م"، هاربًا، لأنهم فى ٢٠ يونيو الماضى بدائرة مركز شرطة البدرشين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد: "عزمى ص"، وشقيقه "عثمان"، و"بكر ع"، و"سيد ع"، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء بقصد ترويعهم وتخويفهم وفرض السطو وتكديرالأمن والسكينة، ما ألقى الرعب في أنفسهم وعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.



ونتج عن ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا المجنى عليه "عزمي" عمدًا مع سبق الإصرار بأن كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة استقر بعضها فى رأسه فسقط أرضًا، ثم أتبعوها بضربات فى أنحاء جسده ليتأكدوا من مفارقته للحياة.

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