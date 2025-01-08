الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في أوسيم

حريق شقة،فيتو
حريق شقة،فيتو

 أمرت  نيابة أوسيم بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب به حريق في منطقة أوسيم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

حريق شقة بأوسيم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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