الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

معاينة تصويرية لموقع حريق شقة أم دينار بمنشأة القناطر

المعمل الجنائي يفحص
المعمل الجنائي يفحص حريق شقة في الجيزة، فيتو

يعاين خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق شب داخل شقة سكنية بدائرة مركز منشأة القناطر التابعة لمديرية أمن الجيزة، عقب طلب النيابة العامة التقرير لبيان سبب الحريق.

انتقل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في قرية أم دينار بدائرة مركز منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

حريق شقة بأوسيم

وفي ذات السياق كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

بالأرقام، جهود حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

غلق 15 محلا تجاريا خالفوا قرار ترشيد استهلاك الكهرباء في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز منشأة القناطر لمديرية أمن الجيزة الجيزة

مواد متعلقة

بالأرقام، جهود حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

غلق 15 محلا تجاريا خالفوا قرار ترشيد استهلاك الكهرباء في الجيزة

التحفظ على 3 أشخاص تسببوا بحريق شقة في كرداسة خلال احتفالهم بخروج مسجل خطر

التحفظ على سائق سيارة نقل انقلبت على الطريق الصحراوي بالجيزة

لقائدي المركبات، معنى الخطوط على سطح الطريق وما الهدف من الإشارات اليدوية

بسبب مرضه، شاب عربي يتخلص من حياته داخل شقته بالجيزة

ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية ومخدرات في الجيزة

احذر الغرامة مصيرك حال ارتكاب تلك المخالفات المرورية.. من 50 لـ200 جنيه عقوبة استعمال الأنوار العالية وعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور
ads

الأكثر قراءة

صدمة أحمد الشرع وشركاه، «واشنطن بوست» تكشف عن قرار أمريكي ضد حكام سوريا الجدد

أثناء نوبة هياج، شاب يقتل والده ووالدته بطريقة وحشية في 15 مايو

بعد شهرين زواج، عامل يقتل عروسه في سوهاج بطلق ناري

تشاد تعلن حصيلة القتلى بعد "هجوم القصر الرئاسي"

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

خسائر حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار (فيديو)

بعد العثور على عقرب داخل رغيف خبر، تحرك عاجل من تموين الوادي الجديد

بمشاركة صلاح، توتنهام يصعق ليفربول بهدف "القاضية ممكن" في ذهاب كأس كاراباو (فيديو)

منوعات

المزيد

خسائر حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار (فيديو)

لوث تاريخ جده بواقعة شائنة، اعتقال حفيد نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

الداخلية الفرنسية تعتزم منع المسلمات من ارتداء الحجاب بالرحلات المدرسية

كيت ميدلتون تكشف مخططها في المستقبل بعد تعافيها من السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

كم يبلغ سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025؟

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة الأبطال لكأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية