معاينة تصويرية لموقع حريق شقة أم دينار بمنشأة القناطر

يعاين خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق شب داخل شقة سكنية بدائرة مركز منشأة القناطر التابعة لمديرية أمن الجيزة، عقب طلب النيابة العامة التقرير لبيان سبب الحريق.

انتقل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في قرية أم دينار بدائرة مركز منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق شقة بأوسيم

وفي ذات السياق كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

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