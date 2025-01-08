الأربعاء 08 يناير 2025
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محافظات

إخماد حريق في منزل بمدينة الفيوم وإصابة زوجين بحروق متفرقة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب بمنزل بشارع مصطفي كامل، جنوب مدينة الفيوم، ما أدى إلى إصابة زوجين بحروق وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

السيطرة علي الحريق وقرار النيابة العامة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بنشوب خريق  في منزل مكون من ثلاث طوابق بشارع مصطفي كامل، بدائرة القسم ووجود مصابين، وانتقل الي موقع البلاغ قوة من إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى الكتلة السكنية المجاورة، وتبين اندلاع حريق في شقة سكنية يقيم فيها زوجين بسبب ماس كهربائي بالدائرة الكهربائية للمنزل.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم، وحالتهم العامة سيئة، ووضعت تحت الملاحظة بقسم الحروق لحين استقرار حالتهم.

 

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وتحرر  محضر بالواقعة، بقسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب اشتعال النيران، وإعداد تقرير مفصل بالواقعة، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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