النيابة تحقق في حريق شقة سكنية بالمعادي

باشرت نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في نشوب حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية، وإصابة اثنين من أصحاب الشقة.

وتبين أن ولدًا وفتاة أشقاء، كانا داخل الشقة أثناء اندلاع الحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتبين إصابتهما بحالة اختناق بسبب الحريق، وتلقيا الإسعافات الأولية وخرجا من المستشفى.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة زهراء المعادي.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بزهراء المعادي.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع خسائر بشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.