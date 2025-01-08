الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

النيابة تحقق في حريق شقة سكنية بالمعادي

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

باشرت نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في نشوب حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية، وإصابة اثنين من أصحاب الشقة.

وتبين أن ولدًا وفتاة أشقاء، كانا داخل الشقة أثناء اندلاع الحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتبين إصابتهما بحالة اختناق بسبب الحريق، وتلقيا الإسعافات الأولية وخرجا من المستشفى.
ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة زهراء المعادي.


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بزهراء المعادي.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع خسائر بشرية.

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