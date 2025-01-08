جوزيف عون.. قصة حياة مرشح الضرورة لرئاسة لبنان.. توافق دولي وعربي يعزز اختيار قائد الجيش بجلسة الخميس.. وقصر بعبدا ينهي الاستعدادات لاستقبال الجنرال

جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، بات المرشح الأوفر حظا لرئاسة لبنان، بعد انسحاب سليمان فرنجيه، وإعلان دعمه له ليزيد من فرص التوافق فى جلسة مجلس النواب المرتقبة غدا الخميس.

جوزيف عون قائد الجيش اللبناني المرشح لرئاسة لبنان

العماد جوزيف عون، من مواليد 1964 فى بلدة العيشيّة جنوب لبنان، وأب لولدين، تطوع في الجيش اللبناني بصفة تلميذ ضابط عام، 1983 وتولّى عون مسئولية القيادة عام 2017، أمضى حياته في الوحدات العملياتية العسكرية منفذا المهمات الشاقة على الأرض.

أطلق جوزيف عون في أغسطس عام 2017، وبعد أشهر قليلة من تسلّمه قيادة الجيش اللبناني، معركة فجر الجرود ضد التنظيمات الإرهابية المتواجدة في جرود عرسال والقاع، وحقق الانتصار الأبرز في بداية مهامه كقائد.

جوزيف عون، فيتو

وخلال أقل من عامين، حلّت كوارث مجتمعة على لبنان فدخلت لبنان في سلسلة أزمات سياسية واقتصادية وأمنية توجت فى أكتوبر 2019 بانفجار انتفاضة شعبية ضدّ الطبقة الحاكمة، وبعدها وقع انفجار المرفأ فتزامن مع تدهور اقتصادي كبير فى لبنان، وما إن التقطت البلاد أنفساها قليلًا حتى دخل "حزب الله" حربًا للدفاع عن غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي استمرت تحت السيطرة لمدة 11 شهرًا قبل أن تتحول إلى معركة شاملة.

جوزيف عون مرشح الضرورة لرئاسة الجمهورية اللبنانية

تمكن جوزيف عون، خلال تلك المرحلة من الحفاظ على المؤسسة العسكرية التي بقيت واحدة من المؤسسات القليلة الصامدة في وجه الانهيار، إضافة إلى جعلها صمام أمان يعطي الأمل بأن لبنان قادر على الخروج من أزماته، الأمر الذي دفع البعض لوصفه بمرشح الضرورة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد.

كما استطاع جوزيف عون، في ذورة الاشتباك الحفاظ على المنطقة الموازنة بين علاقته مع "حزب الله" والأمريكيين، ووازن بين الاستفادة من الدعم الأمريكى للجيش ماديًا وتسليحًا وتحاشي الاشتباك مع "حزب الله" على الرغم من الامتحانات الكبيرة التي مرّ بها الجيش وكان أخطرها ما عُرف بحوادث عين الرمانة، حين وقع اشتباك بين أنصار "حزب الله" و"القوات اللبنانية" على خلفية انفجار مرفأ بيروت، وسقط خلالها عدد من القتلى من أنصار "حزب الله".

السير وسط حقول الألغام جعلت من جوزيف عون شخصية مقبولة لدى الدول العربية، وخصوصًا المملكة العربية السعودية التي رأت فيه شخصية يمكن من خلالها العودة إلى لبنان، ودعمته اسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية

معلومات عن عائلة العماد جوزيف عون

جوزيف عون أب لولدين، ابنه خليل جوزيف مصرفي ومعروف باحترافه كرة السلة، أما ابنته نور فتدرجت في المجالات العلمية، وتعمل مع مؤسسات دولية.

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، جد لولد من ابنه خليل، ولولد آخر من ابنته الحامل بتوأم.

زوجته السيدة نعمت عون، عملت رئيسة لقسم البروتوكول في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

مجلس النواب اللبنانى، فيتو

توفي والد جوزيف عون قبل تعيينه قائدا للجيش بأسبوع، وكان دركيًا ينتمي إلى طبقة اجتماعية عادية اهتم بتدريس أولاده ونيلهم مراتب علمية بارزة.

بعد تعيينه جوزيف عون قائدا للجيش اللبناني، بقيت والدته تسكن في منزل العائلة المتواضع في سن الفيل، وقد توفيت منذ عام.

جوزيف عون وعقيلته ، فيتو

يهوى جوزيف عون الصيد لكنه لم يمارسه منذ تعيينه قائد جيش وفق تقرير عنه نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية، كما يهوى القراءة كثيرًا ولاسيما باللغة الإنجليزية، ومشاهدة الوثائقيات خاصة التاريخية. وغالبًا ما يكرر أقوالًا لـ "سون تزو" المعروف بعبقريته العسكرية.

ميقاتي يعرب عن تفاؤله بـ انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

ووصلت وفود دولية إلى لبنان، قبل ساعات من انطلاق جلسة انتخاب الرئيس فى، فيما أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن تفاؤله بـ انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة النيابية المقررة غدا الخميس.

وقال نجيب ميقاتي فى تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إكس": "للمرة الأولى منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدًا رئيس جديد للجمهورية".

ووصل المبعوث الفرنسي جان إيف لورديان، إلى بيروت أمس، والتقى عددا من الشخصيات السياسية والنواب، فضلًا عن حضوره جلسة الانتخاب المقررة غدا.

كما وصول مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الموفد يزيد بن فرحان اليوم، إلى بيروت في زيارة هي الثانية خلال أيام.

فى ذات السياق، أعلن رئيس تيار "المردة" في لبنان سليمان فرنجية، مساء اليوم الأربعاء، انسحابه من سباق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، المقرر انتخابه غدًا الخميس.

استعداد قصر بعبدا لاستقبال ساكنه الجديد

وحسب تقارير إعلامية، أنهت دوائر قصر بعبدا -قصر الرئاسة اللبناني- استعداداتها الإدارية واللوجيستية وحتى الأمنية، لاستقبال رئيس الجمهورية الجديد، المنتظر انتخابه خلال ساعات، والمفترض أن يتوجه من مقر البرلمان اللبناني بعد أدائه اليمين الدستورية وخطاب القسم إلى القصر الرئاسي، ليخرج هذا القصر من حالة الفراغ الذي خيّم عليه لأكثر من 26 شهرًا، ليعود مركز الاستقطاب السياسي، وصناعة القرار السيادي في الدولة.

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