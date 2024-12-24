الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس الحكومة اللبنانية يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف الخروقات والانسحاب من جنوب البلاد

ميقاتي، فيتو
ميقاتي، فيتو

دعا رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى تكثيف جهودها للضغط على إسرائيل بهدف وقف الخروقات المستمرة والانسحاب الفوري من المناطق اللبنانية المحتلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نجيب ميقاتي مع قائد الجيش اللبناني واللجنة التقنية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، حيث شدد على ضرورة احترام إسرائيل للقرارات الدولية، وخاصة القرار 1701، لضمان الاستقرار على الحدود اللبنانية.

فيما طلبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لإدانة هجمات الحوثيين، وذلك وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية.

ويوم الخميس الماضى، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعد حماس وحزب الله ونظام ‎الأسد فإن ‎الحوثيين تقريبًا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني"، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافًا استراتيجية للحوثيين في ميناء الحديدة وعمق ‎اليمن.. الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا".

 

غارة على منشآت استراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء

واستهدف الطيران الإسرائيلي محافظتي صنعاء والحديدة باليمن، الخميس، بـ15 غارة على منشآت استراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء.

وقالت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين: إن غارات جوية أصابت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضافت، أن الغارات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة جنوب وشمال العاصمة.

وقالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء: إن أربع غارات استهدفت ميناء الحديدة واستهدفت غارتان منشأة رأس عيسى النفطية.

وأوضحت مصادر بسقوط شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء عدوان الاحتلال على المنشأة.

الهجوم الإسرائيلي على اليمن

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل في صنعاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أكتوبر يتم تنفيذ هجوم على اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استهداف منشآت استراتيجية وبنية تحتية عسكرية وأحد الثكنات التابعة للحوثيين بالإضافة لمحطة كهرباء كبيرة في صنعاء والحديدة، وقد لمحت وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية إلى أن الهجوم إسرائيلي.

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ميقاتي إسرائيل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المناطق اللبنانية الجيش اللبناني

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