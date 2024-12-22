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خارج الحدود

وفد سعودي يلتقي أحمد الشرع في دمشق لهذا السبب

أحمد الشرع الشهير
أحمد الشرع الشهير بالجولاني، فيتو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن وفدا سعوديا التقى اليوم أحمد الشرع الشهير بالجولاني قائد الإدارة السورية، في دمشق؛ لبحث سبل الحفاظ على استقرار سوريا وعودة مؤسساتها إلى العمل.

لقاء وفد سعودي أحمد الشرع 

وأضحت أن لقاء الوفد السعودي الذي التقى الشرع في دمشق تطرق إلى الرؤى المستقبلية الخاصة بوضع الجيش السوري.

أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق

أحمد الشرع يعلن دمج الفصائل العسكرية السورية في مؤسسة واحدة

 

لقاء أحمد الشرع ووزير الخارجية التركي

واستقبل قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد التركي المرافق له، في قصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.

ووصل  وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى قصر الشعب بـدمشق للقاء القيادة السورية الجديدة.

وقال هاكان فيدان، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إنه لا يستبعد نشوب صراع عسكري بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن طهران لا ترغب بالحرب مع تل أبيب.

وزير الخارجية التركي لا يستبعد نشوب صراع بين إسرائيل وإيران
وأضاف فيدان: "هناك احتمال نشوب صراع بين إيران وإسرائيل، والشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن الإيرانيين لا يريدون هذه الحرب، ولا يريدون صراعا كبيرا".

 

 

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وفد سعودي أحمد الشرع الجولاني سوريا دمشق وزير الخارجية التركي

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