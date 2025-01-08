الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

سليمان فرنجية ينسحب من ترشحه لرئاسة لبنان ويؤكد دعمه لقائد الجيش

سليمان فرنجية،فيتو
سليمان فرنجية،فيتو

أعلن رئيس تيار "المردة" في لبنان سليمان فرنجية، مساء اليوم الأربعاء، انسحابه من سباق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، المقرر انتخابه غدًا الخميس.

سليمان فرنجية ينسحب من الترشح لرئاسة الجمهورية

وأكد فرنجية، في بيان نشره عبر صفحته على "إكس" دعمه لقائد الجيش العماد جوزيف عون، مشيرًا إلى أن ترشحه لم يكن يومًا العائق أمام عملية الانتخاب.

وتابع: "أشكر كل من اقترع لي، فإنني - وانسجامًا مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة - داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى. إنني أتمنى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة، والوعي، والمسؤولية".

أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة لبنان

وجوزيف عون،  يعد أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة البلاد، ويحظى بدعم جهات داخلية وخارجية عديدة، إلا أن ترشيحه يواجه اعتراضًا من "التيار الوطني الحر".

ويبرز اسم وزير المالية السابق جهاد أزعور كمرشح توافقي محتمل، حيث يحظى بدعم المعارضة و"التيار الوطني الحر"، وسط تقارير تشير إلى توافق جديد حول اسمه.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، صرح، اليوم الأربعاء، أنه، للمرة الأولى، سيكون لدى لبنان، غدًا، رئيس جديد للجمهورية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه، بإذن الله، سيكون لدينا، غدًا، رئيس جديد للجمهورية".

 

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