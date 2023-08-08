وزير العدل اللبناني السابق: العماد جوزيف عون قائد الجيش سيكون مرشحا توافقيا للرئاسة اللبنانية

أعلن وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي أن العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني سيكون مرشحا توافقيا للرئاسة اللبنانية.

فشل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

والشهر الماضي شهد تكرارا جديدا لفشل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، حيث دعا رئيس البرلمان نبيه بري للمرة 12 النواب من اجل انتخاب رئيس للجمهورية، وحضر كافة النواب البالغ عددهم 128 إلى مقر المجلس وسط بيروت، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بعد اكتمال النصاب.



وكما كان متوقعًا لم يحصل أي من المرشحين المطروحين بقوة على الساحة السياسية، وهما سليمان فرنجية وجهاد أزعور على العدد الكافي من الأصوات في الدورة الأولى. في حين لم يتأمن النصاب لجولة ثانية، في سيناريو شبيه بالجلسات السابقة.



وحصل أزعور على 59 صوتا مقابل 51 لفرنجية، بينما توزعت الأصوات الباقية، بين الورقة البيضاء ومرشحين آخرين.

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انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

وأكد اللقاء التشاوري الوزاري اللبناني، الذي عقد في الديمان اليوم الثلاثاء، وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة.



ودعا المجتمعون، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم، القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كل ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة.

وطالبوا جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، بـ "التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الإيمانية لا سيما قيمة الأسرة وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون".

اللقاء التشاوري الوزاري اللبناني

ووفق البيان، "شكر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراءَ الحضور البطريرك الكاردينال بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، على استضافته هذا اللقاء التشاوري في هذا الصرح الذي كان النواة الأولى لفكرة لبنان الكبير".



وجدد البطريرك بطرس الراعي تثمين جهود رئيس الحكومة والوزراء كافة في تمرير هذه المرحلة الصعبة مع المحافظة على مدرجات الدستور.



وانعقد في الصرح البطريركي في الديمان لقاء تشاوريا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وحضور البطريرك بطرس الراعي و15 وزيرا.



وقال ميقاتي، خلال لقائه اليوم البطريرك الراعي في الديمان، إن "فكرة هذا الاجتماع كانت "بنت ساعتها" عندما اجتمعنا الأسبوع الفائت، واتفقنا على هذا اللقاء للنقاش في الأمور التي تجمع اللبنانيين، وفي مقدمها احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان، هناك إجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الأخلاقية والأسرة".



وأضاف:"من هذا المنطلق رغبنا في عقد هذا اللقاء ونحن نستغرب بعض التفسيرات التي أعطيت له واعتبار البعض أنه يشكل انقلابا على اتفاق الطائف، علما أن روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين".



وتابع: "نحن على استعداد لأن نكون جسر عبور بين جميع اللبنانيين وأن نتحاور في كل المواضيع التي تجمع اللبنانيين، فإذا لم نستطع التحرك ولو ضمن إطار التحاور والتلاقي، فالبلد لن يتعافى".



وأشار إلى أن "البلد من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولى تصريف الأعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت أقصى حد، نحن مستعدون للتلاقي أينما كان لنكون جسر تحاور وأخوة بين جميع اللبنانيين".



بدوره، قال البطريرك بطرس الراعي إن "فكرة اللقاء صدرت بعفوية، وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائما يجمع على كلمة سواء، وآسف ان البعض قام بتحميل اللقاء أكثر ما يحتمل".



وأضاف:": عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرة الأولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبر عن الحقيقة، نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فيما ينتخب رئيس أو لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار إلى حوار واتفاق على مرشح ثالث".



وتابع:"للأسف البلد سائر إلى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة"، مؤكدا أن اللقاء اليوم للبحث في كل الأمور بوضوح.