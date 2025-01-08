انتخاب رئيس لبنان، وفود دولية فى بيروت قبل خميس الحسم والبوصلة تتجه صوب اختيار الجنرال

انتخاب رئيس لبنان، وصلت وفود دولية إلى لبنان، قبل ساعات من انطلاق جلسة انتخاب الرئيس فى، فيما أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن تفاؤله بـ انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة النيابية المقررة غدا الخميس.

جلسة انتخاب رئيس لبنان

وقال نجيب ميقاتي فى تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إكس": "للمرة الأولى منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدًا رئيس جديد للجمهورية".

ووصل المبعوث الفرنسي جان إيف لورديان، إلى بيروت أمس، والتقى عددا من الشخصيات السياسية والنواب، فضلًا عن حضوره جلسة الانتخاب المقررة غدا.

كما وصول مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الموفد يزيد بن فرحان اليوم، إلى بيروت في زيارة هي الثانية خلال أيام.

نبيه بري، فيتو

وكان الأمير يزيد بن فرحان، زار لبنان مساء الجمعة الماضي واستمرت الزيارة حتى الأحد الماضي، حيث التقى عددا من الكتل النيابية، كما التقى رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين.

ومن المقرر أن تنعقد غدًا الجلسة الـ 13 لانتخاب رئيس لبنان، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

قائد الجيش جوزيف عون يتصدر الترشيحات

وتردد اسم قائد الجيش جوزيف عون، تردد بقوة خلال الفترة الماضية، وهو خيار يلقى بحسب الأوساط السياسية اللبنانية قبولًا دوليًا، وتأييدًا من قبل العديد من النواب.

إلا أن انتخابه رئيسا للبنان يتطلب تعديلًا دستوريا، في حال لم يحصل على الثلثين في الدورة الأولى، كان الثنائي الشيعي حركة أمل التي يتزعمها بري وحزب الله، أعلنا سابقا موقفهما الرافض لتلك الخطوة.

وإلى جانب جوزيف عون، طرح عدد من النواب بمن فيهم التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، اسم الوزير السابق جهاد أزعور.

ووفق موقع الجيش اللبناني، ولد جوزيف عون عام 1964 بمنطقة قضاء المتن، وهو حاصل على إجازة في العلوم السياسية اختصاص شؤون دولية، وكذلك إجازة جامعية في العلوم العسكرية، كما يتقن اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

تطوع جوزيف عون في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية اعتبارا من 19/5/1983 وحصل على ترقيات بالقوات المسلحة اللبنانية، حتى وصل إلى رتبة عماد وعين قائدا للجيش بتاريخ 8/3/2017.

حزب الله يتمسك بمرشحه سليمان فرنجية

فيما تمسك حزب الله وأمل بمرشحهما سليمان فرنجية.

ويبدو حتى الساعة أن أيا من الأسماء الواردة أعلاه إلى جانب أخرى مطروحة قد تلقى أغلبية الثلثين المفروضة في الدورة الأولى أو الجلسة الأولى. إذ تنص المادة 49 من الدستور اللبناني، على ضرورة حضور وتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى.

أما في الجلسة الثانية، فيمكن انتخاب الرئيس بأغلبية 65 نائبًا فقط.

يذكر أن لبنان لا يزال منذ أكثر من سنتين بلا رئيس للجمهورية، منذ انتهاء ولاية رئيسه السابق ميشال عون.

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