الاندبندنت: رئيس الوزراء الكندي أول ضحايا دونالد ترامب

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعد أول ضحايا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

أول ضحايا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ورغم محاولة العديد من الدول الدفاع عن قضيتها أمام ترامب، إلا أن محاولة الوحش الليبرالي ترودو، مواجهته ترامب مُقدمًا ربما كانت خطأ مُكلفًا، وفق تقدير الصحيفة.

وقالت إن ترودو هرع لمقابلة ترامب في فلوريدا، في محاولة لتجنب تهديد التعريفات التجارية، لكنه استقبل كـ"حاكم ولاية كندا العظمى"، وأعلن ترامب كندا "الولاية الحادية والخمسين".

ورغم أن ترودو كان تفاوض على صفقة تجارية مع ترامب في فترة ولايته الأولى، لكن العلاقات يبدو أنها قد تغيرت، بحسب الصحيفة.

ورأت "إندبندنت" أن الخلاف في كندا، الذي أدى أكثر من أي شيء آخر إلى التعجيل باستقالة ترودو، كان يتعلق بشكل عرضي بالرئيس المنتخب ترامب.

ولفتت إلى استقالة وزيرة المالية، فريلاند، بعد أن اعترضت على التزامات ترودو بالإنفاق العام، ووصفتها بأنها حيل؛ في وقت قالت فيه إن الصرامة ضرورية للحماية من الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي هدد بها ترامب، إذا لم تقم كندا بتأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

بداية الأزمة الحقيقة لكندا

وتُعد استقالة فريلاند، وفق محللين، بداية الأزمة الحقيقية للحكومة الكندية التي بدأت بالانهيار بعد ذلك، وأصبحت عرضة لحجب الثقة، ما دفع ترودو إلى المغامرة برمي آخر أوراقه، الاستقالة، لعله يُفلح بإنقاذ حزبه الليبرالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في سياق المحاولات للتصدي لترامب مُقدمًا، لم يكن رئيس وزراء كندا فريدًا من نوعه.

ومن السمات اللافتة للنظر في الأسابيع الأخيرة عدد الزعماء الوطنيين الذين سعوا إلى الدفاع عن قضيتهم أمام ترامب شخصيًا، وعدد الدول التي كانت تعدل سياساتها تحسبًا؛ أو تم تعديل سياساتها في الواقع لتناسبها، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى تأثر الديناميكيات السياسية في فرنسا، التي كشفت الشهر الماضي عن رئيس وزرائها الرابع لعام 2024، في حين ينتظر الجميع في ألمانيا انتخابات مبكرة، لم تكن بعيدة عن تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن دور بيتر ماندلسون كسفير بريطاني جديد في واشنطن، والذي وصفه هو نفسه بأنه "شرف عظيم"، يبدو أكثر صعوبة يومًا بعد يوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب أثار بالفعل ضجة داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وفي أوكرانيا، بتعهده بإنهاء الحرب مع روسيا.

وأكدت أن وقف إطلاق النار في غزة بعيد المنال وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس قد يكون على رأس أولويات ترامب، الذي أطلق تصريحات مخيفة لدول المنطقة.

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