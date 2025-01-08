الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشرطة البريطانية تزيل الحواجز الأمنية بعد إنذار أمني خاطئ

الشرطة البريطانية،
الشرطة البريطانية، فيتو

أنهت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، التعامل مع تهديد أمني وسط العاصمة لندن.

الشرطة البريطانية تنهي التعامل مع تهديد أمني 

 

وتمت إزالة الحواجز الأمنية وفتحت الطرقات والشوارع وعادت الحياة إلى طبيعتها، وفق مراسلة "العربية/الحدث".

إنذار أمني خاطئ في مستشفى بلندن يربك العاصمة البريطانية



وأتى ذلك بعدما فرضت الشرطة بوقت سابق اليوم الأربعاء، طوقًا أمنيًا وسط لندن للاشتباه في سيارة.

حيث أخلت شارع ريجنت وسط العاصمة، كما أغلقت وأخلت معظم الشوارع والمباني المؤدية لشارع ومربع هانوفر.

فيما سمع صوت انفجار وسط لندن، ولم تكشف الشرطة تفاصيل ما جرى.

 

إخلاء شارع وساحة وسط لندن بسبب تهديد بوجود قنبلة

وكانت الشرطة البريطانية قد أمرت بإخلاء شارع وساحة وسط لندن بسبب تهديد بوجود قنبلة، وشرعت بتفتيش المنطقة والسيارات والحافلات بحثا عن قنبلة.

بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إنه تم إخلاء عدد من المباني والحافلات في وسط لندن لأسباب أمنية بحسب لقناة القاهرة الإخبارية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرطة البريطانية تهديد بوجود قنبلة العاصمة البريطانية بريطانيا

مواد متعلقة

الشرطة البريطانية تكشف سبب إخلاء شوارع وساحات في لندن

بعد وفاة مطرب شهير بداخله، الشرطة البريطانية تداهم فندق

أخبار مصر: عدد ضحايا عقار شبرا المنهار، فضيحة لوزيرة الشرطة البريطانية، خبير يحذر من زلزال قرب مصر، تصريح مثير لوكيل صلاح

من هي صاحبة الفستان الأصفر التي تبحث عنها الشرطة البريطانية

ads

الأكثر قراءة

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات

بديل الثانوية العامة، كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية

"بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين

13 قرارًا عاجلًا ومهمًّا لرئيس الوزراء، اعرف التفاصيل

وصفه بلفظ خارج واتهمه بتوريط أمريكا، ترامب ينشر فيديو لأستاذ جامعي يهاجم نتنياهو بسبب العرب

وصفوه بالخطير، اللقطات الأولي لبحيرة حمم بركان "أرتا إليه" في إثيوبيا (فيديو)

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم واستقرار أسعار البط

منوعات

المزيد

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2025

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم واستقرار أسعار البط

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض اليوسفي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. جدول مباريات كأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بانتهاء فترة التوتر

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية