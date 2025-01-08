محافظ دمياط يتفقد مشروع إنشاء المجمع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى المجمع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأبو جريدة بفارسكور، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور والمهندس محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة.

محافظ دمياط يتابع تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة

واطلع " المحافظ " على محاور المشروع الذى يأتى فى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وذلك فى إطار عقد المرحلة الخامسة الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات حيث تم الاستلام الابتدائي لعدد ٢ خلية معدة لاستقبال الرماد الناتج من وحدة إنتاج الطاقة من المخلفات الاولي منشأة علي مساحة ١٠ فدان وهى عبارة عن خلية رئيسية لاستقبال المخلفات الخطرة والأخرى علي مساحة ٧ فدان (٣٠الف متر مربع ) لذات الغرض .

إنشاء مجمع متكامل لتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بمنطقة أبوجريدة بفارسكور

واوضح " المحافظ" أن إنشاء مجمع متكامل لتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بمنطقة أبوجريدة بفارسكور، محافظة دمياط، يمثل خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تعزيز الممارسات البيئية السليمة واستخدام الموارد بكفاءة ضمن إطار الاقتصاد الدائري. يسهم المشروع في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل التلوث الناتج عن التخلص غير الآمن من المخلفات، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بسوء إدارة النفايات.

بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة من خلال توفير وحدات لإعادة تدوير كل أنواع المخلفات القابلة للتدوير وانتاج مواد جديدة، مع التخلص الآمن من المرفوضات التي لن تتعدى نسبتها 35% من إجمالي كمية المخلفات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من آثارها الضارة على الصحة العامة والبيئة.

ولفت إلى أن مشروع المجمع المتكامل لادارة المخلفات الصلبة بأبوجريدة – فارسكور تم البدء في تجهيزه عام 2021 وحصل على موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة بتاريخ 21/9/2023 وتضمن أنشطة فرز وتدوير ومعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات الصلبة غير الخطرة وتتضمن: ( وحدة تحويل المخلفات الى طاقة على مساحة (12.2 فدان )، وحدة انتاج الكومبوست والغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء على مساحة (2.6 فدان )، وحدة إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء على مساحة (2) فدان، ورش إعادة تدوير المخلفات القابلة لاعادة التدوير مثل (البلاستيك – المعادن – الزجاج – الورق والكرتون وغيرها ) على مساحة (4.2)فدان، بالإضافة إلى أنشطة معالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات الخطرة وتتضمن ( مدفن المخلفات الخطرة على مساحة (3.6 فدان )، وحدة معالجة والتخلص من المخلفات الطبية الخطرة، وتشمل محرقة على مساحة (1500 م 2 ) وجهاز فرم وعقيم على مساحة (2600 م 2)، وحدة معالجة وتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة، وحدة إعادة تدوير الإطارات على مساحة (1200 م 2)، وحدة إعادة تدوير البطاريات على مساحة (2750 م 2).

محافظ دمياط يتفقد مشروع إنشاء المجمع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأبو جريدة بفارسكور

ووجه " المحافظ" بعمل سياج شجرى حول سور المجمع بالكامل وذلك ليعمل علي تنقية الهواء بالمنطقة والحد من التلوث كما أكد على ضرورة توسعة الطرق الداخلية داخل المجمع لتسهيل الحركة داخل المجمع هذا وسيتم البدء فى طرح عدد من الوحدات الخاصة بالمجمع للمستثمرين ومنها وحدة لتدوير مخلفات الهدم والبناء حيث سيتم تجميع جميع مخلفات الهدم والبناء بأكملها لاعاده تدوير وإنتاج البلدورات والنيوجيرسي والاتترلوك ووحدة معالجة والتخلص من المخلفات الطبية الخطرة وتشمل محرقة وجهاز فرم وتعقيم وذلك للتخلص الآمن من هذه المخلفات و٢خلية تم الانتهاء من تجهيزهم لاستقبال المخلفات الخطرة، كما تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " مصنع تدوير المخلفات القائم للوقوف على على آليات العمل والتشغيل وعملية التدوير.

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