الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتابع مشروع تطوير ورصف طريق شطا

محافظ دمياط. فيتو
محافظ دمياط. فيتو

تفقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، طريق شطا بمدخل المحافظة، وذلك فى ختام الجولة التى أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، للوقوف على آخر المستجدات بمشروع تطويره والتى تأتى فى إطار خطة المحافظة ويتم تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب.

محافظ دمياط يتابع ميدانيًا آخر التطورات بمشروع تطوير ورصف طريق شطا 

 

وتابع " المحافظ " خطة رصف الطريق بالأسفلت وكذا الموقف التنفيذى الحالى بهذا المشروع الذى يتضمن التطوير الشامل للطريق بدايةً من نقطة التقاء المدخل مع الطريق الدولى الساحلي بطول ٢٨٠٠ متر طولى ليصبح كل اتجاه ٣ حارات مرورية بعرض ٣.٣ متر للحارة الواحدة بإجمالى ١٠.٧ متر للاتجاه الواحد.

بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض ٣.٥ متر بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد وإنشاء أرصفة، علاوة على إنشاء جزيرة وسطى ليصبح العرض الكلى ٣٠ متر وإنشاء أعمدة إنارة وأعمال الزراعة لجانبى الطريق وإنشاء شبكة رى حديثة وشبكة لصرف مياه الأمطار.

محافظ دمياط يتابع طريق مدخل دمياط ناحية شطا
محافظ دمياط يتابع طريق مدخل دمياط ناحية شطا

فيما وقد بحث الدكتور أيمن الشهابى، خطة المرحلة المقبلة بالمشروع وأكد على استكمال عمليات الرصف ووضع حواجز خرسانية لمنع دخول السيارات بمناطق العمل حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا على العمل بالتوازى بجميع مراحل المشروع والدفع بمعدلات التنفيذ ذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوى الذى يُعد المدخل الرئيسي للمحافظة.

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