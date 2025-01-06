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محافظات

محافظ دمياط يتابع الأعمال النهائية بمشروع إنشاء جراج معدات الديوان العام

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأعمال النهائية بمشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك خلال جولته التى أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وتم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ دمياط يتابع الأعمال النهائية بمشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام المحافظة
محافظ دمياط يتابع الأعمال النهائية بمشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام المحافظة

حيث تابع المحافظ " آخر المستجدات بالمشروع الذى يأتى ضمن خطة المحافظة الاستثمارية ويتم تنفيذه من خلال الهيئة العربية لتصنيع، ويبلغ مساحته ١١٢٥٠ متر مربع،  بشطا، ويشمل ساحات لمعدات الديوان بمساحة ٤٠٢٣.٤ م٢ والوحدة المحلية بمساحة ٧٢٢٦.٦ م٢ وتفقد المبنى الادارى والسكنى للعمال والمغلسة والورشة.

محافظ دمياط يبحث المرحلة النهائية بالجراج

 

 

فيما وقد بحث " محافظ دمياط " المرحلة النهائية بالجراج وأكد على مراجعة الانارة استعدادًا  لتشغيله، ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى الأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط  بمراجعة المنطقة وإزالة كافة صور المخالفات والارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة.

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