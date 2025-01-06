محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء سوق الجمعة الحضاري بشطا

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة ميدانية اليوم، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، كما تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبدأها بتفقد مشروع إنشاء سوق الجمعة الحضارى، الذى يجرى إنشاؤه بمنطقة شطا بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

محافظ دمياط بتفقد مشروع إنشاء سوق الجمعة الحضارى والمشروع يتضمن ٣١٠ باكية

حيث اطلع " المحافظ " خلال التفقد الذى جاء بحضور اللواء نهاد فاروق نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، التنفيذ بالمشروع الذى يتضمن ٣١٠ باكيات، وذلك بمساحة ١٠٢٨٠ م٢ وكافيتريا ومسجد ودورات مياه ومقر إدارى، وساحات انتظار للسيارات.

محافظ دمياط يتفقد مشروع إنشاء سوق الجمعة الحضارى

وتابع محافظ دمياط خطة المرحلة المقبلة لاستكمال الأعمال بالسوق، حيث أكد على أن المشروع يحقق رؤية المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية تتضمن وحدات تجارية آمنة مزودة بكافة الخدمات للبائعين.

ووجه "المحافظ" خلال التفقد بإعداد دراسة للمنطقة المحيطة وفقًا للمخطط التفصيلي، لبحث إمكانية استغلالها بالشكل الأمثل.

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