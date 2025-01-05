الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

محافظ دمياط يضع حجر الأساس لأحد المنتجعات السكنية التجارية برأس البر

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

وضع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حجر الأساس لأحد المنتجعات السكنية التجارية بمدينة رأس البر  ، بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر

المنتجع يضم يضم ٥٢ فيلا بإجمالى ٦٣٤ وحدة سكنية

ويقع المنتجع على مساحة حوالى ٦٨٠٠٠ متر مربع، ويضم ٥٢ فيلا بإجمالى ٦٣٤ وحدة سكنية، ومول تجارى،  ومسجد، منطقة شاطئية،  منطقة ألعاب مائية، مطاعم شاطئية، جيم شاطئ.

محافظ دمياط يضع حجر الأساس لأحد المنتجعات السكنية التجارية برأس البر 
محافظ دمياط يضع حجر الأساس لأحد المنتجعات السكنية التجارية برأس البر 

واطلع " المحافظ " على الخطة الزمنية للتنفيذ، وما سيحققه المنتجع من طفرة بالمنطقة بعد الانتهاء منه، وأشار " محافظ دمياط " إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمشروعات التنمية السياحية والاستثمارية والعقارية بالمحافظة، مما يساهم فى تحقيق رؤى وأهداف التنمية المستدامة.

 

 

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