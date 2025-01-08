الإعلامي محمد فودة: د. أيمن عاشور يقود منظومة الابتكار والتطوير والانطلاق نحو العالمية بتوجيهات رئاسية

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.. "خارطة طريق" نحو التميز وريادة الأعمال

أكد الكاتب والإعلامى محمد فودة أن الدكتور أيمن عاشور منذ توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في أغسطس 2022، يواصل ترجمة رؤى واستراتيجيات القيادة السياسية إلى واقع ملموس، واضعًا بصمته المبتكرة على هذا القطاع الحيوي بفضل قدراته الاستثنائية على الابتكار، مؤكدا أن الوزير استطاع أن يقود مسيرة التحول الجذري في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مرتكزًا على رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر العلمية عالميًّا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، هذه الرؤية لم تأتِ من فراغ، بل تعكس التزامًا حقيقيًّا بتحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات سوق العمل، مما جعل الوزارة نموذجًا يحتذى به في الإبداع والريادة.

وأضاف الكاتب والإعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس" تويتر سابقًا، إنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت مصر قفزات هامة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، واستطاع الدكتور أيمن عاشور أن يقود العديد من المشروعات التعليمية والبحثية التي تواكب احتياجات مصر المتزايدة في مجالات العلوم والابتكار، هذه المشروعات لم تكن مجرد تنفيذ خطط تقليدية، بل جاءت في إطار رؤية متكاملة تعتمد على تطوير البنية التحتية للجامعات المصرية، سواء من حيث المناهج أو التكنولوجيا المستخدمة في التعليم والبحث العلمي، وبفضل هذه الجهود، ارتفعت مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وأصبحت تنافس كبرى الجامعات الدولية، مما يعكس التحول الكبير الذي شهده هذا القطاع.

وأشار فودة الى أنه منذ توليه المسؤولية، عمل الدكتور عاشور على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي ساهمت في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة البحث العلمي، وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات، كما ركز على إعداد كوادر أكاديمية متميزة تمتلك من المهارات والخبرات ما يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.

وشدد فودة على أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس 2023 تُعد بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، هذه الاستراتيجية اعتمدت على سبعة مبادئ أساسية، من بينها الاستدامة، الابتكار، والتكامل بين التخصصات، مما يضمن مواكبة الجامعات المصرية لأحدث الاتجاهات العالمية، حيث تهدف هذه الإستراتيجية إلى جعل التعليم العالي المصري نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، من خلال تحسين جودة التعليم وربطه بمتطلبات التنمية الوطنية وأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح فودة أنه على صعيد البحث العلمي، فقد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة مبادرات لتعزيز دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية في مصر، كما تعمل الوزارة على رفع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي من خلال تحسين جودة البحث العلمي والتعليم، وتوفير بيئة تعليمية تتماشى مع المعايير العالمية. هذه الجهود لم تقتصر على تطوير الجانب الأكاديمي فحسب، بل شملت أيضًا توفير بنية تحتية متطورة تضم مختبرات حديثة ومراكز بحثية مجهزة بأحدث التقنيات، مما ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال البحث العلمي.

واختتم فودة حديثه قائلًا: "إن مسيرة الدكتور أيمن عاشور تؤكد أنه وزير التطوير والتحديث والابتكار، حيث استطاع خلال فترة قصيرة أن يضع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على المسار الصحيح، مواكبًا أحدث المعايير العالمية، ومسهمًا بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رؤيته الثاقبة، أصبح التعليم العالي المصري مثالًا يحتذى به في المنطقة، وبات يشكل دعامة أساسية لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات المستقبلية".

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