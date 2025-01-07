نقل يحيى عطية الله إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة سموحة (صور)

الدوري المصري، تعرض يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية في الرأس خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام سموحة، والتي تجمع بينهما الآن على ستاد القاهرة ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وتم استبدال اللاعب بكريم الدبيس في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

ووفقا لمراسل قنوات أون تايم سبورت فإن يحيى عطية الله لاعب الأهلي تم نقله إلى المستشفى، وذلك لتلقي العلاج اللازم بسبب عدم توقف النزيف إثر إصابته في الرأس.

ويتقدم النادي الأهلي على نظيره سموحة بهدف محمد مجدى أفشة لاعب الأحمر والتي سجله في مرمي سموحة في الدقيقة 45+3 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي في مرمى سموحة بالدقيقة 26، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي خطأ على مهاجم الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي.‏

و تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وسموحة

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وإرضاء جماهيره الغاضبة حيث غابت الانتصارات عن الفريق خلال آخر مباراتين بالتعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، والخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد بدوري أبطال إفريقيا.

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