الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط

مداهمة البؤر الاجرامية
مداهمة البؤر الاجرامية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 9 كيلوجرامًا لمخدر البانجو – 13 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 5 متهمين.

 

كما تم ضبط قطعتى سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن ( 2 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين"لـهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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